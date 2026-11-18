Berlin (ots) -Das Bundeskabinett hat heute einen Gesetzentwurf beschlossen, der öffentlichen Bibliotheken künftig die Sonntagsöffnung erleichtern soll. Öffentliche Bibliotheken dürfen Beschäftigte dann an Sonn- und Feiertagen einsetzen, wenn sie über die Ausleihe hinaus als Orte der Begegnung, Kultur oder Bildung wirken.Martin Rabanus, kultur- und medienpolitischer Sprecher:"Bibliotheken sind längst mehr als Orte, an denen Menschen Bücher ausleihen. Sie vermitteln Wissen, stärken die Lese-, Medien- und Digitalkompetenz und ermöglichen kulturelle Teilhabe. Vor allem aber bringen sie Menschen zusammen. Deshalb ist es richtig, dass Bibliotheken künftig auch sonntags öffnen können.Gerade am Sonntag haben viele Bürger:innen Zeit, Kultur- und Bildungsangebote wahrzunehmen. Bibliotheken erreichen Menschen unabhängig von Einkommen, Alter oder Herkunft. Als offene und nichtkommerzielle Orte schaffen sie Raum für Begegnung, Austausch und demokratische Debatten. Mit der geplanten Änderung erkennen wir diese gewachsene gesellschaftliche Aufgabe auch im Arbeitszeitrecht an.Die Sonntagsöffnung bleibt eine Möglichkeit und wird keine Pflicht. Die jeweiligen Träger entscheiden gemeinsam mit den Beschäftigten und ihren Interessenvertretungen, ob und wie sie diese Möglichkeit nutzen. Dabei müssen sie die Bedürfnisse vor Ort, die Personalsituation und den Schutz der Beschäftigten berücksichtigen.Für die SPD-Bundestagsfraktion ist klar: Wir wollen Bibliotheken als öffentliche Kulturorte stärken und zugleich gute Arbeitsbedingungen gewährleisten. Sonntags geöffnete Bibliotheken können das kulturelle Leben in unseren Städten und Gemeinden bereichern, wenn die Kommunen sie personell und finanziell angemessen ausstatten."Pressekontakt:SPD-Bundestagsfraktion- Die Pressestelle -Telefon: 030 227 52728E-Mail: presse@spdfraktion.deWebsite: www.spdfraktion.deOriginal-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181322/6393437