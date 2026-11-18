Xsolla erweitert seine Kernplattform um Xsolla Quest Builder und Backpack: Entwickler und Marken gewinnen und binden Spieler mit digitalen Items

Xsolla (USA), Inc., ein weltweit tätiges Commerce-Unternehmen, hat Xsolla Quest Builder und Xsolla Backpack vorgestellt. Mit dem No-Code-Tool Quest Builder können Videospielentwickler Spieler mit digitalen Items belohnen, wenn sie bestimmte Ziele erreichen. Der Fortschritt wird anhand von Ereignissen im Spiel erfasst. Xsolla Backpack dient als dauerhaftes Inventar, in dem Spieler diese Items aufbewahren. Mit Xsolla Quest Builder können Entwickler neue Nutzer gewinnen, bestehende Spieler länger binden und deren Lifetime Value steigern. Zudem erfahren sie, was diese an ihren Spielen schätzen und welche Wünsche sie haben.

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Graphic: Xsolla

Spieler erwarten heute mehr von ihren Spielen und den digitalen Items, mit denen sie ihr Spielerlebnis verbessern möchten. Zugleich müssen Spieleentwickler immer mehr für die Gewinnung neuer Nutzer ausgeben. Xsolla reagiert auf beide Entwicklungen mit einem neuen Ansatz: Spieler schließen Quests ab und können so digitale Items aus ihren Spielen sammeln, besitzen und teilen.

Quest Builder basiert auf der bestehenden Commerce-Infrastruktur von Xsolla und verknüpft abgeschlossene Quests mit digitalen Items als Belohnung. Dadurch können Spieler die gesammelten Items aus ihren Lieblingsspielen vielfältiger nutzen.

"Bisher ließen sich digitale Items in der Regel nur in einem einzigen Spiel nutzen", erklärt Chris Hewish, President bei Xsolla (USA), Inc. "Häufig können Spieler einen Skin weder einem Freund überlassen noch weiterhin darauf zugreifen, wenn ein Spiel eingestellt wird. Für Studios endet der Wert eines Items oft mit dem Erstverkauf oder der kostenlosen Abgabe. Entwickler stecken enorm viel Zeit und Geld in die Gewinnung eines Spielers. Dann verkaufen sie ihm ein Item, das im Spiel verschwindet und keinen weiteren Nutzen bringt. Mit Xsolla Quest Builder und Backpack lässt sich mit diesen Items auch nach dem Kauf noch mehr anfangen. Entwickler erhalten damit eine Grundlage, um neue Spielerlebnisse rund um Sammeln, Verschenken und Spielerbindung aufzubauen."

Digitale Items werden in Xsolla Backpack gespeichert und stehen Spielern damit dauerhaft zur Verfügung. Quest-Belohnungen und bestimmte gekaufte Items landen im Backpack des Spielers. Xsolla Backpack ist ab sofort über den Webbrowser auf Android-, iOS- und Windows-Geräten verfügbar. Spieler können sich mit ihren gewohnten Zugangsdaten anmelden. Digitale Items bleiben auch dann im Backpack erhalten, wenn das Spiel, aus dem sie stammen, eingestellt wird. Spieler können sie außerdem an andere Spieler verschenken. Für die Übertragung fällt eine Netzwerkgebühr an, die mit Xsolla Gas bezahlt wird. Items, die über das Backend eines Spiels verwaltet werden, bleiben davon unberührt und können nicht übertragen werden.

Mit Xsolla Quest Builder und Xsolla Backpack können Entwickler die von ihnen erstellten Items auf verschiedene Weise einsetzen, um die Weiterempfehlung und Verbreitung ihrer Spiele zu fördern:

Geschenke: Verschenkte Items können nur in einem Backpack empfangen werden. Jedes Geschenk ist damit zugleich eine Einladung ins Spiel.

Verschenkte Items können nur in einem Backpack empfangen werden. Jedes Geschenk ist damit zugleich eine Einladung ins Spiel. Sammlungen: Je mehr Items Entwickler anbieten und je mehr Möglichkeiten Spieler haben, diese zu sammeln und weiterzugeben, desto größer wird der Anreiz, eine eigene Sammlung aufzubauen.

Je mehr Items Entwickler anbieten und je mehr Möglichkeiten Spieler haben, diese zu sammeln und weiterzugeben, desto größer wird der Anreiz, eine eigene Sammlung aufzubauen. Limitierte Editionen: Mit exklusiven Event-Items und limitierten Editionen können Entwickler besondere Sammlerstücke anbieten.

Mit exklusiven Event-Items und limitierten Editionen können Entwickler besondere Sammlerstücke anbieten. Kostenlose Zugaben: Erhalten Spieler beim Kauf ein kostenloses Item dazu, wird es in ihrem Backpack gespeichert und bildet den Grundstock einer Sammlung. Das schafft einen Anreiz, zum Spiel zurückzukehren.

Erhalten Spieler beim Kauf ein kostenloses Item dazu, wird es in ihrem Backpack gespeichert und bildet den Grundstock einer Sammlung. Das schafft einen Anreiz, zum Spiel zurückzukehren. Treueprogramme: Entwickler können für jedes Spiel ein eigenes Treueprogramm einrichten. Spieler sehen ihre Punkte im Backpack, können sie jedoch nur im jeweiligen Spiel einlösen. Die Punkte haben keinen Geldwert.

Zusammen können diese Mechaniken dazu beitragen, Folgekäufe anzuregen, neue Spieler zu gewinnen und bestehende Spieler zur Rückkehr zu motivieren. Geschenke und Sammelziele fördern dabei die Weiterempfehlung: Zeigt ein Spieler Freunden ein Item aus seiner Sammlung, kann er sie für das Spiel begeistern ganz ohne bezahlte Werbung. So können Entwickler Werbekosten sparen und die Mittel stattdessen in ihr Geschäft und ihre Spieler investieren.

Außerdem können Sie unter xsolla.pro/p1-quest eine kurze Xsolla Quest absolvieren.

Was ist Xsolla Quest? Bei Xsolla Quest erhalten Nutzer ein Item, wenn sie auf einer Xsolla-Seite einige einfache Schritte ausführen.

Videospielentwickler, Publisher und Marken können Xsolla Quest Builder und Xsolla Backpack über xsolla.com/backpack-in-pay-station nutzen oder sich unter xsolla.com/xsolla-ads informieren.

Über Xsolla

Xsolla ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das Entwicklern alles bietet, was sie brauchen, um Videospiele auf den Markt zu bringen, ihr Geschäft auszubauen und Umsätze zu erzielen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe von unabhängigen Entwicklern bis zu AAA-Studios mit Lösungen für den Direktvertrieb an Spieler, intelligente Zahlungsabwicklung, die Nutzung von geistigem Eigentum aus der Unterhaltungsbranche und die Spielerbindung. Xsolla unterstützt Entwickler dabei, ihre Spiele zu finanzieren, weltweit zu vertreiben, zu vermarkten und damit Umsätze zu erzielen. Mehr als 70 Prozent der 100 umsatzstärksten Spiele setzen auf Xsolla. Als Merchant of Record wickelt das Unternehmen Zahlungen in mehr als 200 Ländern und Regionen ab und unterstützt weltweit über 1.000 lokale Zahlungsmethoden. Xsolla glaubt an die Zukunft der Videospielbranche und setzt sich dafür ein, neue Chancen zu schaffen, Möglichkeiten zu erschließen und Spieleentwickler weltweit beim Wachstum zu unterstützen.

Xsolla Quest Builder und Xsolla Backpack werden von Xsolla (USA), Inc. ("Xsolla") angeboten. Digitale Items, Abzeichen und Treuepunkte haben keinen Geldwert und können weder in Bargeld noch in Kryptowährung umgetauscht werden. Werden zulässige Items übertragen, kann eine Netzwerkgebühr anfallen. Digitale Items sind nur in unterstützten Regionen verfügbar. Die Web3-Dienste und -Produkte von Xsolla werden Personen und Organisationen nicht angeboten und dürfen von ihnen nicht genutzt werden, wenn diese: (a) sich in einem Land, Gebiet oder US-Bundesstaat befinden oder dort ansässig sind, in dem Xsolla den Zugang beschränkt, (b) geltenden Sanktionen unterliegen oder sich im Eigentum oder unter der Kontrolle einer sanktionierten Partei befinden oder (c) nach örtlichem Recht anderweitig von der Nutzung ausgeschlossen sind.

Mehr Informationen erhalten Sie auf: xsolla.com.

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Vice President of Global Public Relations, Xsolla (USA), Inc.

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