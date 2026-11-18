Dornstadt (ots) -Mit zunehmendem Alter verändert sich die Körperzusammensetzung: Muskelmasse kann abnehmen, während sich Fettverteilung und Hautelastizität ebenfalls verändern. Die Muskulatur prägt dabei nicht nur Kontur und Körpergefühl, sondern ist auch für Kraft und körperliche Funktion wichtig. Damit rückt in der ästhetischen Medizin zunehmend eine differenzierte Betrachtung in den Vordergrund: Nicht allein das Körpergewicht oder die Silhouette sind entscheidend, sondern das Zusammenspiel von Haut, Fettgewebe und Muskulatur.Eine zusätzliche Herausforderung zeigt sich bei Menschen, die mithilfe moderner Gewichtsreduktionstherapien, darunter GLP-1-basierte Medikamente, deutlich an Gewicht verlieren. Beim Gewichtsverlust kann neben Fettgewebe auch Muskelgewebe verloren gehen; zugleich kann nach ausgeprägtem Gewichtsverlust Hautüberschuss bestehen bleiben. Das gewünschte Körperergebnis hängt deshalb nicht allein davon ab, wie viele Kilogramm verloren wurden, sondern auch davon, wie sich die verschiedenen Gewebeschichten verändern.Wenn Gewichtsverlust nicht automatisch zum gewünschten Körperergebnis führtFür die ärztliche Beurteilung bedeutet das: Haut, Fettgewebe und Muskulatur müssen getrennt betrachtet werden. Je nach Ausgangssituation können unterschiedliche Maßnahmen sinnvoll sein - von Ernährungsanpassung und Krafttraining über ergänzende apparative Verfahren bis hin zur chirurgischen Behandlung bei ausgeprägtem Hautüberschuss.Die Basis für Muskelgesundheit bleibt regelmäßige körperliche Aktivität, insbesondere Krafttraining, ergänzt durch eine bedarfsgerechte Ernährung. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt Erwachsenen muskelkräftigende Aktivitäten für die großen Muskelgruppen an mindestens zwei Tagen pro Woche. Apparative Verfahren können diese Maßnahmen nicht ersetzen. Sie können jedoch, abhängig von Indikation und individuellen Behandlungszielen als ergänzender Baustein eines ärztlich geplanten Konzepts infrage kommen.EMSCULPT NEO: Zwei Energieformen in einem Applikator- EMSCULPT NEO von BTL kombiniert hochintensive fokussierte elektromagnetische Energie (HIFEM) mit synchronisierter Radiofrequenz (RF). Beide Energieformen werden gleichzeitig über einen Applikator abgegeben und adressieren unterschiedliche Gewebeschichten. Die Kombination zeichnet das Verfahren aus: Muskulatur und subkutanes Fettgewebe werden innerhalb einer Behandlung gezielt adressiert.- HIFEM (High-Intensity Focused Electromagnetic Field) - Muskelebene: Ein fokussiertes elektromagnetisches Feld induziert intensive, supramaximale Muskelkontraktionen, die willentlich in dieser Form nicht erreichbar sind.- Synchronisierte Radiofrequenz - Fettebene: Die RF-Energie erwärmt das Fettgewebe kontrolliert auf 43 bis 45 °C. Fettzellen verlieren bei diesen Temperaturen ihre Lebensfähigkeit und werden vom Körper schrittweise abgebaut. Die Muskulatur erwärmt sich dabei auf rund 40 bis 41 °C und steigert dadurch die Durchblutung.Entscheidend ist die gleichzeitige Abgabe beider Energien: Wärme und intensive Muskelarbeit stoßen im Muskel dieselben Anpassungsprozesse an, etwa die Aktivierung von Satellitenzellen, die für den Erhalt und die Erneuerung von Muskelfasern zuständig sind. Wichtig für die Einordnung: Hautüberschuss wird durch das Verfahren nicht entfernt - hier bleibt die chirurgische Straffung bei entsprechender Indikation das Mittel der Wahl.Behandelt werden unter anderem Bauch, Gesäß, Oberschenkel und Waden.Was klinische Studien zeigen: Die Wirkung der kombinierten Technologie wurde in mehreren klinischen Studien mit bildgebenden Verfahren untersucht:- -30 % subkutanes Fett im Durchschnitt.- +25 % Muskeldicke im Durchschnitt.- Multizentrische MRT-Studie (Jacob, Kent, Ibrahim; Dermatologic Surgery 2021): Bei 41 Probandinnen und Probanden zeigte sich drei Monate nach drei abdominalen Behandlungen im wöchentlichen Abstand im Mittel eine Zunahme der Muskeldicke um 26,1 % sowie eine Abnahme der subkutanen Fettschicht um 30,8 %.- Randomisierte, sham-kontrollierte Studie (Samuels, Katz, Weiss; Plastic and Reconstructive Surgery 2022): In einer Ultraschallstudie mit 72 Teilnehmenden (48 Verum, 24 Sham) wurde in der Verumgruppe nach drei Monaten im Mittel eine Abnahme der subkutanen Fettschicht um 28,3 % und eine Zunahme der Dicke des geraden Bauchmuskels um 24,2 % gemessen. In der Sham-Gruppe zeigten sich keine signifikanten Veränderungen.- Humanhistologische Untersuchung (Goldberg; Journal of Cosmetic Dermatology 2021): Bei vier behandelten Personen und einer Kontrollperson zeigten Gewebeproben nach der kombinierten Behandlung geschrumpfte und abgebaute Fettzellen; bei der Kontrollperson fanden sich keine Veränderungen.- Sicherheit: In den zugrunde liegenden Studien wurden keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse berichtet. Die Ergebnisse beziehen sich auf die jeweiligen Studienpopulationen; individuelle Ergebnisse können variieren.Expertinnen-Einschätzung: Ergänzung statt Ersatz"Mit dem zunehmenden Einsatz moderner Therapien zur Gewichtsreduktion sehen wir in der Praxis eine Patientengruppe, bei der nach deutlichem Gewichtsverlust neue Fragen zur Körperzusammensetzung entstehen. Beim Gewichtsverlust kann neben Fettgewebe auch Muskelgewebe verloren gehen, und Hautüberschuss bleibt häufig bestehen. Deshalb beginnt für mich jede Behandlung mit einer genauen Diagnose: Haut, Fettgewebe und Muskulatur müssen getrennt beurteilt werden", erklärt Dr. med. Melodie Wähmann, Gründerin und Ärztliche Direktorin der Königsteinklinik in Königstein im Taunus."EMSCULPT NEO ergänzt für geeignete Patientinnen und Patienten das individuelle Behandlungskonzept. Entscheidend sind eine sorgfältige Auswahl, realistische Behandlungsziele und die Einbettung in einen langfristigen Plan, in dem Bewegung und Krafttraining die Basis bleiben."Für wen die Behandlung in Frage kommen kannAus ärztlicher Sicht ist EMSCULPT NEO kein Verfahren für jede Ausgangssituation. Geeignet sein kann es für Menschen mit einem lokalen Konturierungswunsch - etwa am Bauch - ohne ausgeprägten Hautüberschuss, die das Verfahren ergänzend zu konsequentem Training einsetzen möchten. Bei ausgeprägtem Hautüberschuss, beispielsweise nach starker Gewichtsabnahme, stehen dagegen die Stabilisierung von Gewicht und Ernährungsstatus sowie die Prüfung einer chirurgischen Indikation im Vordergrund.EMSCULPT NEO kann damit als ergänzender Baustein multimodaler Behandlungskonzepte eingesetzt werden. Die Planung folgt idealerweise einem klaren Ablauf: Diagnose von Haut, Fett und Muskulatur, gemeinsame Zieldefinition, Wahl des Verfahrens nach Evidenz und Indikation sowie eine langfristige Planung, die Bewegung und Krafttraining einschließt.Nicht-invasive Behandlung ohne AusfallzeitEine Behandlung dauert rund 30 Minuten und erfolgt ohne Narkose; Patientinnen und Patienten spüren intensive Muskelkontraktionen und eine Wärmeentwicklung im Behandlungsareal. Es entsteht keine Ausfallzeit, sodass Patientinnen und Patienten ihren Alltag direkt im Anschluss fortsetzen können.Sicherheit, Anwendungsbereich & Behandlungsablauf:- Nicht-invasiv- Behandlungsareale: u. a. Bauch, Gesäß, Oberschenkel und Waden- Behandlungsdauer: ca. 30 Minuten pro Sitzung- Empfehlung: 4 bis 6 Behandlungen im Abstand von einer Woche- Individuelle Prüfung von Kontraindikationen vor der Behandlung, etwa bei metallischen oder elektronischen Implantaten oder in der Schwangerschaft- Anwendung ausschließlich durch Ärztinnen/Ärzte oder geschultes medizinisches Fachpersonal nach ärztlicher AufklärungBTL wurde 1993 gegründet und ist heute einer der weltweit führenden Hersteller medizinischer Geräte. Mit über 600 Ingenieuren und 4.200 Mitarbeitern in mehr als 92 Ländern bietet BTL innovative, nicht-invasive Lösungen für Body Contouring, Hautstraffung, Intimgesundheit und mentales Wohlbefinden. Zum Portfolio gehören unter anderem EMSCULPT NEO, EMFACE, EXION, EMSELLA, EXOMIND und EMFUSION sowie die firmeneigenen Verfahren HIFEM, HIFES, ExoTMS und DYNAM IQ.Weitere Informationen unter www.btlaesthetics.de.Pressekontakt:Sarah-Selina Driesen | Senior Marketing ManagerMobil: +49 171 7382773 | E-Mail: driesens@btlnet.comwww.btlaesthetics.deOriginal-Content von: BTL Medizintechnik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181632/6393447