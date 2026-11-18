Der Goldpreis setzt seine Talfahrt weiter fort und markiert den tiefsten Stand seit 14 Monaten: Ausgehend von den Anfang 2026 erreichten Rekordhochs hat das Edelmetall inzwischen mehr als 30 - an Wert eingebüßt. Im heutigen Handelsverlauf gibt der Goldpreis um über 2 - in Richtung 3.750 USD je Feinunze nach, da an den Terminmärkten eine Zinserhöhung der US-Notenbank Federal Reserve um 25 Basispunkte im Dezember nahezu vollständig eingepreist wird. Nach Einschätzung von Analysten der UBS spiegelt der jüngste Rücksetzer jedoch primär Anpassungen bei der Investorenpositionierung und weniger eine grundlegende Verschlechterung der langfristigen Perspektiven wider. Entsprechend senkte die Schweizer Großbank zwar ihre Prognose für den Goldpreis zum Jahresende 2026 auf 4.500 USD je Unze, hielt aber an ihrem Kursziel von 5.000 USD für Ende 2027 fest.

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