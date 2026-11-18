Bonn (ots) -Die Militärpolizei ist mit einer Kompanie des Feldjägerregiments 1 in Litauen bereits jetzt voll einsatzbereit - ein Jahr früher als ursprünglich geplant. Sie unterstützt, berät und entlastet die Brigade Litauen sowie weitere Truppen, die im Land stationiert sind, dort üben oder für die NATO eingesetzt werden.Die Feldjäger nehmen als Militärpolizei der Bundeswehr ihre Aufgaben im gesamten Hoheitsgebiet Litauens wahr. Ein Schwerpunkt ist der militärische Verkehrsdienst: Sie planen, koordinieren und sichern Truppenbewegungen im öffentlichen Verkehrsraum und betreiben ein Verkehrsleitnetz. Hinzu kommen der militärische Ordnungsdienst, die Unterstützung von Disziplinarvorgesetzten bei Ermittlungen und Erhebungen sowie Personen- und Begleitschutz.Dabei arbeiten die Feldjäger eng mit der litauischen Militärpolizei, der Lietuvos Karo Policija, zusammen. Zugleich bilden sie für die Kräfte der Bundeswehr eine Schnittstelle zu zivilen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben."Damit stärken unsere Feldjäger die Einsatzbereitschaft der Truppe an der NATO-Ostflanke", sagte Brigadegeneral Sandro Wiesner, Kommandeur des Kommandos Feldjäger der Bundeswehr, anlässlich der offiziellen Indienststellung der Kompanie.Pressekontakt:Unterstützungskommando der BundeswehrPresse- und InformationszentrumTelefon: +49 (228) 5504 -1112Nach Dienst: +49 (151) 14856030UstgKdoBwPIZ@Bundeswehr.orgOriginal-Content von: Unterstützungsbereich der Bundeswehr - Presse- und Informationszentrum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176538/6393452