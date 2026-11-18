NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatspapiere (T-Note-Future) stieg um 0,13 Prozent auf 105,75 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 5,07 Prozent.

Gestützt wurden die Anleihen durch die Kursverluste an den US-Aktienmärkten. Starke Geschäftszahlen und ein guter Ausblick von Nvidia hatten der Technologiebörse Nasdaq am Mittwoch nur vorübergehend eine Atempause verschafft. Die Unsicherheit bleibt hoch und die Anleihekurse profitieren. Mit dem Börsengang von Anthropic am Donnerstag steht dem Technologiesektor ein weiteres wichtiges Ereignis bevor.

Die gesunkenen Rohölpreise stützten die Anleihekurse zudem etwas. Das reichliche Ölangebot belastet derzeit die Ölpreise. Dies dämpft auch die Inflationserwartungen. Eine nachhaltige Entspannung am Persischen Golf ist allerdings nicht in Sicht.

Die Kursaufschläge hielten sich in Grenzen. Gebremst wird die Stimmung am Anleihemarkt durch die Aussicht auf weitere Leitzinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed. Bereits am Dienstag hatte der Präsident der regionalen Notenbank von St. Louis, Alberto Musalem, gesagt, die US-Wirtschaft werde wahrscheinlich noch vor dem kommenden Frühjahr "mehrere Zinserhöhungen" benötigen. Auch für seinen Amtskollegen von der New Yorker Fed, John Williams, hat die US-Notenbank Fed noch einiges zu tun, um die Inflation wieder auf ihr Ziel von zwei Prozent zurückzuführen. Gleichwohl betonte er am Dienstagabend auch, dass es keinen Grund für einen übertrieben hohen Zinsschritt gebe./jsl/he