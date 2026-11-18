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Der Kakaopreis ist kräftig gelaufen und hat korrigiert. Saisonalität, Sentiment und COT-Daten sprechen derzeit eher für die Long-Seite - umgesetzt über einen Discount Call, nicht über ein Knock-out.

Der Kakaopreis ist von seinen Tiefstkursen zunächst kräftig gestiegen - und hat danach korrigiert. Genau in diese Korrektur schaue ich mir den Markt jetzt genauer an. Wie immer starte ich nicht direkt mit dem Chart, sondern mit meinen Vorfiltern Saisonalität, Sentiment und COT-Daten. Alle drei sprechen meiner Meinung nach derzeit eher für die Long-Seite. Deshalb will ich hier eine Long-Position eröffnen, allerdings nicht über ein klassisches Hebel- oder Knock-out-Produkt, sondern über einen Kakao Discount Call Optionsschein (WKN BD16W9).

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Saisonalität: die stärkste Phase des Jahres hat begonnen

Seit etwa Mitte November befindet sich Kakao in einer saisonal stärkeren Phase. Genau genommen ist das die stärkste Phase des Jahres: Von Mitte November bis in den April hinein zeigt der saisonale Durchschnitt klar nach oben. In der übrigen Zeit ist im Schnitt eher eine Seitwärtstendenz zu erkennen. Das heißt nicht, dass der Preis dann zwingend seitwärts laufen muss - sondern nur, dass keine erhöhte Wahrscheinlichkeit für steigende oder fallende Notierungen vorliegt. Die stärkste Phase haben wir aber jetzt. Allein von der Saisonalität her sieht es damit schon gut aus für die Long-Seite.

Sentiment und COT-Daten bestätigen das Bild

Ein einzelner Vorfilter reicht mir nicht. Beim Sentiment gehe ich konträr vor: Ist die Marktstimmung sehr bullisch, favorisiere ich eher die Short-Seite. Sind die Marktteilnehmer eher bearish und erwarten weiter fallende Kurse, spricht das für mich eher für die Long-Seite. Aktuell ist das Sentiment negativ - und damit ebenfalls ein Argument für die Long-Seite. In der früheren Übertreibungsphase war die Stimmung länger sehr bullisch. Genau deshalb kombiniere ich mehrere Filter, bevor ich mir eine Meinung bilde.

Dazu kommen die COT-Daten. Die Commercials sind die großen Produzenten und Abnehmer, die sich über den Futures-Markt Preise sichern: Produzenten wollen möglichst hoch verkaufen, Einkäufer möglichst niedrig einkaufen. Derzeit sind die Commercials netto long und bereits auf einem Extremniveau unterwegs. Auch das spricht meiner Meinung nach dafür, die Long-Seite zu favorisieren. Saisonalität, Sentiment und COT-Daten ergeben damit ein relativ klares Bild.

Der Chart testet eine Unterstützungszone

Im Chart sieht man typisch für Rohstoffe zuerst die Hypephase und anschließend den kräftigen Rückschlag, der den Preis wieder in die Nähe des Ausgangspunkts brachte. Nach dem folgenden Anstieg kam die Korrektur. Der Kakaopreis liegt jetzt an einer Unterstützungszone, die in der Vergangenheit bereits als Unterstützung und später als Widerstand gedient hat - und die zuletzt erneut gehalten hat. Von dort ist der Preis zumindest kurzfristig wieder nach oben abgedreht. Genau das ist für mich der Bereich, in dem ich auf der Long-Seite einsteigen will.

Umsetzung über einen Discount Call

Umgesetzt wird die Idee über einen Kakao Discount Call Optionsschein mit der WKN BD16W9. Das Produkt lässt sich börsentäglich kaufen und wieder verkaufen; das Auszahlungsprofil bezieht sich formal auf das Laufzeitende. Notiert der Basiswert dann oberhalb der oberen Schwelle, kommt es zur maximalen Auszahlung. Notiert er unterhalb der unteren Schwelle, kann der Schein wertlos verfallen. Dazwischen wird der innere Wert ausgezahlt. Genau dieses Profil ist mir wichtig - auch wenn ich Positionen in der Regel nicht bis zum Laufzeitende halte. Für mich ist das eine interessante Möglichkeit, beim Kakaopreis einzusteigen. Das Produkt nehme ich zudem in meine Trading-Services auf; die nächste Gruppe von Projekt Target 100 startet Mitte Januar.

? Die vollständige Kurzanalyse im Video: Kakao mit Long-Chance!

Risikohinweis: Ich halte selbst Positionen in den besprochenen Basiswerten oder Finanzinstrumenten. Diese Analyse stellt keine Anlageberatung dar, sondern dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken. Jeder Anleger sollte eigene Recherchen durchführen und seine individuelle Risikobereitschaft berücksichtigen. Der Handel mit Optionsscheinen und anderen Finanzprodukten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Historische Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Enthaltene Werte: XD0002742035,XD0002742308,DE000BD16W91