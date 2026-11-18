Die Lage bei Bitcoin bleibt angespannt. Nach dem heftigen Kurssturz der vergangenen Tage fehlt weiterhin eine überzeugende Gegenbewegung. Stattdessen ziehen Anleger Milliarden aus den Bitcoin-ETFs ab und die Angst am Markt nimmt immer weiter zu. Wie gefährlich könnte die Situation noch werden? Bitcoin-ETFs verlieren Milliarden - selbst BlackRock betroffen Bei Bitcoin läuft es momentan alles andere als rund. Nachdem der Kurs am vergangenen Wochenende ...

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