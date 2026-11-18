Bei SpaceX gehen die Meinungen derzeit weit auseinander. Während die Aktie von Elon Musks Raumfahrtkonzern bei rund 142 US$ notiert, sehen einige Analysten ein Vielfaches dieses Wertes als gerechtfertigt an. Nach neuen Entwicklungen beim Starship-Programm wurden mehrere hohe Kursziele bestätigt. SpaceX-Aktie: Analysten sehen enormes Kurspotenzial Was momentan bei SpaceX auffällt, sind die teilweise extremen Kursziele der Wall Street. Erst am Dienstag ...

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