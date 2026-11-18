Die Siemens-Energy-Aktie zeigt am Mittwoch Stärke und notierte am Mittag mit einem Plus von +3,8% am Tageshoch. Im Fokus steht die geplante Abspaltung der Industriesparte "Transformation of Industry" (TI), die derzeit weiter zerlegt wird, um Teilverkäufe zu erleichtern. Damit stellt sich die Frage: Steckt in dem kleinsten Konzernsegment ein Wert, den die Börse bislang übersieht? Sparte wird zerlegt Siemens Energy hat die Ausgliederung von TI angekündigt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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