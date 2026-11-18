Bei Home Depot ist schönes Wetter ausnahmsweise eine schlechte Nachricht. Der Baumarktriese gewinnt Kunden, doch bei der Großhandelstochter SRS fehlen die Sturmschäden. Kann der Konzern bei einem eingefrorenen Immobilienmarkt überhaupt noch spürbar mehr verdienen - und was bleibt davon für die Ausschüttung? Genau das wollte ich wissen und habe die Telefonkonferenz mit den Analysten verfolgt. Wachstum trotz Flaute am Häusermarkt Baumärkte leben davon, ...

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