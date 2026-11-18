DJ Aktien Schweiz schließen schwächer - Bankenwerte mit Abgaben

DOW JONES--Mit Abgaben hat der schweizerische Aktienmarkt zur Wochenmitte den Handel beendet. Mit der schwachen Entwicklung an der Wall Street baute der SMI sein Minus im späten Handel noch aus. Teilnehmer wollten nicht ausschließen, dass die Anleger im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Börsengangs von Anthropic am Donnerstag Platz in ihren Depots gemacht haben. Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 14.886 Punkte und schloss damit praktisch auf Tagestief.

Die mit Spannung erwarteten Nvidia-Zahlen fielen überzeugend aus. Der Konzern hat mit den Ergebnissen für das dritte Quartal die Schätzungen übertroffen - er verzeichnete ein weiteres Quartal mit Rekordumsätzen. Für etwas Entspannung sorgte außerdem, dass der Präsident der Fed in New York, John Williams, sagte, er glaube nicht, dass die aktuelle Inflation einen großen Zinsschritt erfordere. Über einen solchen war zuletzt nach hohen Oktober-Inflationsraten in den USA spekuliert worden. Beth Hammack, Chefin der Fed in Cleveland, hatte zuvor betont, sie sehe bei kleinen Schritten um je 25 Basispunkte eine bessere Planungssicherheit für Unternehmen.

Mit Spannung wartet der Markt nun auf das Börsen-Debüt von Anthropic am Donnerstag. Das Unternehmen rechnet angesichts der starken Investorennachfrage damit, die Aktien teurer als geplant auszugeben. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, könnte der Entwickler des Chatbots Claude seine Aktien zu mehr als 80 Dollar ausgeben und damit über der ursprünglichen Spanne von 70 bis 78 Dollar liegen. Der offizielle Ausgabepreis wurde noch nicht bekannt gegeben.

Mit den fallenden Renditen am Anleihemarkt zeigten sich die Bankenwerte mit Verlusten. So ging es für die Aktien der UBS um 1,3 Prozent nach unten und Julius Bär verloren 2,0 Prozent.

Die Aktien von SGS gewannen dagegen 0,1 Prozent. SGS hat sich für 2030 ein ambitionierteres Rentabilitätsziel als erwartet gesetzt, doch die jüngste Entwicklung stärkt das Vertrauen in ein anhaltend profitables Wachstum, so Michael Foeth von Vontobel. Der Schweizer Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungskonzern hat die meisten seiner Ziele für 2027 bereits ein Jahr früher erreicht. "In den vergangenen 3 Jahren hat SGS eine Erfolgsbilanz bei der konsequenten Umsetzung einer klar definierten Strategie und der vorzeitigen Erreichung von Zielen vorzuweisen", ergänzte der Analyst.

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November 18, 2026 11:45 ET (16:45 GMT)

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