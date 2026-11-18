Das Altersvorsorgedepot steht zum 01.01.2027 an - und es gilt bislang als klar attraktiver als Riester. Aber was machen die aktuellen Riester-Kunden dann eigentlich mit ihrem Vertrag? Diese und weitere Fragen hat eine aktuelle Studie von Sirius Campus und Aeiforia untersucht. Die staatlich geförderte Altersvorsorge wird zum Jahreswechsel erneuert - aus Riester wird das Altersvorsorgedepot. Riester stand in der Vergangenheit oft in der Kritik, weil das Förderungsverfahren zu komplex und zu teuer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...