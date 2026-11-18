EQS-News: Medios AG
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Medios beschließt neues Aktienrückkaufprogramm
Thomas Meier, CEO der Medios AG: "Mit dem Aktienrückkauf setzen wir die im Rahmen unseres Capital Markets Days Ende September 2026 vorgestellte Kapitalallokationsstrategie konsequent um. Die Maßnahme unterstreicht zudem unser Vertrauen in die Stärke unseres Geschäftsmodells, unsere finanzielle Leistungsfähigkeit und das nachhaltige Wachstumspotenzial unserer Strategie."
Aktienrückkaufprogramm erfolgt im Rahmen der Strategie "Medios Next Level"
Im Rahmen der im September vorgestellten Strategie "Medios Next Level" strebt das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2031 einen Konzernumsatz von rund 3,1 Milliarden Euro und eine EBITDA-adjusted-Marge1 von rund 5,5 % an.
Medios hatte zudem angekündigt, Aktienrückkäufe als bevorzugtes Instrument zur Kapitalrückführung an seine Aktionärinnen und Aktionäre einzusetzen. Der nun beschlossene Rückkauf unterstreicht - zusätzlich zur profitablen Weiterentwicklung der Gruppe - den Anspruch von Medios, nachhaltig Wert für seine Aktionäre zu schaffen.
In diesem Kontext steht auch das neue Aktienrückkaufprogramm. Die zurückgekauften Aktien können im Rahmen der Hauptversammlungsermächtigung flexibel verwendet werden - etwa als "Akquisitionswährung" bei Unternehmenskäufen, für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme oder aktienbasierte Vergütungsmodelle.
Nach dem erfolgreichen ersten Aktienrückkaufprogramm im Geschäftsjahr 2025 wird Medios in Kürze die im damaligen Programm erworbenen eigenen Aktien, die sich aktuell auf 986.362 Stück (3.9 % des Grundkapitals) belaufen, einziehen und das Grundkapital entsprechend herabsetzen. Damit sinkt die Zahl der ausgegebenen Aktien dauerhaft - mit dem Ziel, den langfristigen Wert je Aktie für die verbleibenden Aktionäre zu stärken.
1 Für mehr Ergebnistransparenz wechselt Medios ab dem Geschäftsjahr 2027 von "EBITDA pre" zu einem neu definierten "EBITDA adjusted". Künftig werden Bereinigungen auf zwei klar definierte Kategorien begrenzt: M&A-Aufwendungen und Restrukturierungskosten.
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Über die Medios AG
Medios ist eine europäische Pharma-Services-Gruppe mit den beiden operativen Segmenten Specialty Pharma Supply und Compounding und ist in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien tätig. In enger Zusammenarbeit mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen verbindet Medios pharmazeutisches Fachwissen, Herstellungskompetenzen und intelligente Dienstleistungen, um einen zuverlässigen und effizienten Zugang zu innovativen und individualisierten Therapien zu ermöglichen. Medios trägt dazu bei, den zuverlässigen Zugang zu den benötigten Therapien für Patienten mit komplexen und chronischen Erkrankungen sicherzustellen, darunter Krebs, Autoimmunerkrankungen sowie neurologische und Stoffwechselerkrankungen.
Die Aktien der Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8) werden im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) gehandelt und sind im SDAX enthalten.
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