Berlin (ots) -Am 28. November verwandelt sich die Heeresbäckerei in Kreuzberg in einen Treffpunkt für Weinliebhaber und Neugierige. Bei der Amber Georgia präsentieren über 70 Winzer aus Georgien mehr als 250 Weine und geben Einblicke in eine der ältesten Weintraditionen der Welt. Die Veranstaltung bietet die Gelegenheit, die außergewöhnliche Vielfalt georgischer Weine kennenzulernen.Georgien gilt als eine der Wiegen des Weinbaus. Am 28. November kommt ein Stück dieser 8.000 Jahre alten Weintradition nach Berlin. Bei der Amber Georgia - Low Intervention Wine Fair präsentieren über 70 Winzer mehr als 250 Weine in der Heeresbäckerei in Berlin, Kreuzberg. Von 11 bis 17 Uhr können Besucher die Vielfalt georgischer Weine verkosten, heimische Rebsorten entdecken und die Menschen hinter den Weinen persönlich kennenlernen. Die Veranstaltung lädt ausdrücklich auch Neugierige ohne Vorkenntnisse ein, die georgische Weinkultur zu erleben. Tickets (https://www.universe.com/events/amber-georgia-tickets-LJS031?ref=share-widget-buffer?ref=share-widget-buffer) sind online erhältlich und kosten 35 Euro.Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen naturnah erzeugte Weine, die mit möglichst wenigen Eingriffen in den Herstellungsprozess entstehen. Viele werden nach einer traditionellen georgischen Methode in sogenannten Qvevris hergestellt - großen Tongefäßen, die in der Erde vergraben werden und in denen der Wein vergärt und reift.An einem Casinotisch können Gruppen von sechs bis zehn Personen mitraten, probieren und am Ende auch mal "alles auf eine Karte setzen". Verlierer gibt es keine - dafür überraschende Geschmackserlebnisse, unterhaltsames Weinwissen und jede Menge Aha-Momente.Ob erste Begegnung mit georgischen Weinen oder Wiedersehen mit alten Favoriten: Die Amber Georgia - Low Intervention Wine Fair bietet die Gelegenheit, die Vielfalt einer der ältesten Weinkulturen der Welt an einem Tag zu erleben.Pressekontakt:Jacqueline HerrmannTel.: +49 40 611 35 638E-Mail: georgien@ffk-pr.comOriginal-Content von: Informationsbüro Weine aus Georgien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183954/6393464