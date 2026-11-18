Die geplante Übernahme verbessert die Dienstleistungen von UPS für zeitkritische, komplexe Anforderungen im Gesundheitswesen im gesamten asiatisch-pazifischen Raum

UPS (NYSE: UPS) gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme von Smartways Logistics (Smartways) geschlossen hat, einem Anbieter von Logistikdienstleistungen für das Gesundheitswesen, der in Australien und Neuseeland tätig ist. Nach Abschluss der Übernahme wird diese die Kapazitäten von UPS Healthcare im Bereich zeitkritischer Transporte in der Region stärken.

Smartways ermöglicht es Kunden aus dem Gesundheitswesen, kritische Sendungen schnell und zuverlässig zu transportieren mit spezialisierten Dienstleistungen für die Life-Sciences-Branche, Medizinprodukte, klinische Studien und Radiopharmazeutika. Die Übernahme wird die Fähigkeit von UPS Healthcare stärken, Kunden mit dringenden und komplexen logistischen Anforderungen zu bedienen, und gleichzeitig das Dienstleistungsangebot in Australien, Neuseeland und im asiatisch-pazifischen Raum erweitern.

"Da das Gesundheitswesen immer komplexer wird, spielt die Logistik eine noch entscheidendere Rolle. Es erfordert spezialisierte Kompetenzen und Präzision in jedem Schritt, damit lebenswichtige Gesundheitsprodukte die Patienten sicher, zuverlässig und genau dann erreichen, wenn sie benötigt werden", sagte Wilfredo Ramos, EVP bei UPS und Chief International, Healthcare and Supply Chain Solutions Officer. "Gemeinsam mit Smartways können wir die Kunden von UPS Healthcare und die Patienten, die auf sie angewiesen sind, besser versorgen."

"Smartways hat sich in Australien und Neuseeland zu einem erfolgreichen Logistikdienstleister im Gesundheitswesen entwickelt, der auf dem Engagement unserer Mitarbeiter und medizinischen Kuriere basiert", sagte Marcus Wyborn, Chairman von Smartways. "Die geplante Übernahme stellt ein spannendes neues Kapitel dar, in dem wir unser Fachwissen im Bereich komplexer, zeitkritischer Gesundheitslogistik mit dem globalen Netzwerk von UPS vereinen, um durchgängige Logistiklösungen für unsere Kunden zu optimieren. Ich möchte auch The Riverside Company für ihre Partnerschaft und Unterstützung danken. Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben, und blicken zuversichtlich auf die vor uns liegenden Chancen."

Die geplante Übernahme ist Teil einer umfassenderen UPS-Strategie, weiterhin in Kompetenzen im Gesundheitswesen im asiatisch-pazifischen Raum zu investieren. Vom kürzlich eröffneten Clark-Hub auf den Philippinen bis hin zu Investitionen in Kühlkettenkapazitäten für das Gesundheitswesen baut UPS ein stärkeres regionales Netzwerk auf, das Kunden schnellere und zuverlässigere Verbindungen zu Märkten auf der ganzen Welt ermöglicht.

Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Halbjahr 2027 erwartet, vorbehaltlich der üblichen behördlichen Prüfungen und Genehmigungen. Der Wert und die Bedingungen der Transaktion werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt gegeben.

Der Gesundheitssektor ist für UPS weiterhin ein wichtiger Wachstumsbereich; im dritten Quartal erreichte der Umsatz zum dritten Mal in Folge 3 Milliarden US-Dollar. Die geplante Übernahme baut auf dieser Strategie auf und erweitert sie um spezialisierte Kompetenzen, da UPS Healthcare, der weltweit führende Anbieter komplexer Gesundheitslogistik, seine Investitionen im Gesundheitswesen im asiatisch-pazifischen Raum fortsetzt.

Weitere Informationen zu den Innovationen und kundenorientierten Lösungen von UPS finden Sie unter about.ups.com.

Über UPS

UPS (NYSE: UPS) ist eines der weltweit größten Unternehmen mit einem Umsatz von 88,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 und bietet eine breite Palette integrierter Logistiklösungen für Kunden in mehr als 200 Ländern und Gebieten. Ausgerichtet an seinem Leitbild "Moving our world forward by delivering what matters" verfolgen die rund 460.000 Mitarbeiter des Unternehmens eine Strategie, die einfach formuliert und konsequent umgesetzt wird: Customer First. People Led. Innovation Driven. UPS hat sich verpflichtet, seine Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren und die Gemeinden zu unterstützen, denen wir weltweit dienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ups.com, about.ups.com und www.investors.ups.com.

Über UPS Healthcare

UPS Healthcare bietet seinen Kunden weltweit beispiellose Fachkompetenz im Bereich der Gesundheitslogistik. UPS Healthcare verfügt weltweit über mehr als 21 Millionen Quadratfuß cGMP- und GDP-konforme Distributionsflächen für den Gesundheitssektor. Zu den Dienstleistungen gehören Bestandsmanagement, Kühlkettenverpackung und -versand, Lagerung sowie die Abwicklung von Aufträgen für Arzneimittel, Medizinprodukte sowie Labor- und klinische Studienlogistik. Die globale Infrastruktur von UPS Healthcare, der UPS Premier-Transparenzdienst, die Track-and-Trace-Technologie sowie das globale Qualitätssystem sind bestens darauf ausgerichtet, die komplexen logistischen Anforderungen der heutigen Zeit in den Bereichen Pharmazie, Medizinprodukte und Labordiagnostik zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Healthcare.ups.com.

Über Smartways Logistics

Smartways bietet zeitkritische und komplexe Logistikdienstleistungen für das Gesundheitswesen in Australien, Neuseeland und im asiatisch-pazifischen Raum an. Zu den Kunden zählen die weltweit größten Unternehmen aus den Bereichen Medizinprodukte, Pharmazie, Life Sciences, klinische Studien und radiopharmazeutische Dienstleistungen. Mit über 350 Fahrern verfügt Smartways über das größte spezialisierte Gesundheitsnetzwerk in der Region und bietet Transportlösungen wie "Next Flight Out", "Same Day Ground", Übernacht-Transporte, Rücknahmelogistik sowie 3PL-Lösungen an, wobei jede erbrachte Dienstleistung Einfluss auf den Behandlungserfolg eines Patienten hat. Weitere Informationen finden Sie unter Smartwayslfl.com.

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