Prinz Max von und zu Liechtenstein und Dr. Klaus Kleinfeld schließen sich mehr als 35 weiteren Angel-Investoren an, die hinter Lucie stehen

RHISE AI, das Unternehmen hinter Lucie, hat in einer Angel-Finanzierungsrunde Kapital von über 40 weltweit führenden Investoren eingeworben, darunter Prinz Max von und zu Liechtenstein, Dr. Klaus Kleinfeld und Raoul Heraeus.

Lucie ist ab heute für iPhone und Mac verfügbar, während Siri AI, Gemini Spark und Muse in der EU noch nicht erhältlich sind.

RHISE AI, das Unternehmen hinter Lucie, gab heute eine frühe Angel-Finanzierungsrunde bekannt, die seine Bemühungen unterstützt, Europa wieder in den Wettlauf um persönliche KI zu bringen. Zu den über 40 Angel-Investoren gehören Andy Bechtolsheim, Mitbegründer von Arista Networks (NYSE: ANET) und erster Investor bei Google; Prinz Max von und zu Liechtenstein, CEO von LGT; Dr. Klaus Kleinfeld, ehemaliger CEO von Siemens, Alcoa und NEOM; Michael Baum, Gründungs-CEO von Splunk; Raoul Heraeus, geschäftsführender Gesellschafter von ALERA Capital; Leon Goretzka, ehemaliger deutscher Nationalspieler und Champions-League-Sieger; sowie die Gründer der europäischen Einhörner Personio (Jonas Rieke) und Forto (Dr. Fabian Heilemann).

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The Rhise AI and Lucie founding team announce an angel investor raise of $2.9M. Left to right: Chris Seybold, Co-founder, COO CFO, Andy Loy, Co-founder CEO, Samy Samandjeu, Co-founder CGO, Danil Gontovnik, Co-founder CTO

Personalisierte KI ist seit dem Sommer das große Thema in der Tech-Branche, doch Siri AI und Muse werden von der EU zurückgehalten, und Gemini Spark schließt den Europäischen Wirtschaftsraum aus. 72 der Deutschen sind der Meinung, dass das Land in Sachen KI zu stark von den USA abhängig ist (Bitkom, 28. April 2026). Lucie geht von einer anderen Philosophie aus: Ihre Aufmerksamkeit ist es wert, geschützt zu werden, nicht erobert.

"Persönliche KI wird bald mehr über uns wissen als jede Technologie zuvor. Die Frage ist, für wen sie arbeitet", sagte Andy Loy, Mitbegründer und CEO von RHISE AI. "Das meiste davon wird entwickelt, um Aufmerksamkeit zu gewinnen. Jeder in dieser Finanzierungsrunde hat etwas geschaffen, das Bestand hat, und jeder möchte, dass Europa diese Kategorie selbst aufbaut und nicht nur mietet."

Lucie verknüpft Gesundheits-, Arbeits- und persönliche Daten vom Wearable über den Kalender bis hin zum E-Mail-Posteingang. "Heartbeat", ein von RHISE AI intern entwickeltes Multi-Agenten-System, arbeitet im Hintergrund, macht auf Dinge aufmerksam, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern, schlägt dann einen nächsten Schritt vor und führt diesen aus, sobald der Nutzer zustimmt. Über die Hälfte der aktiven Nutzer hat Live-Gesundheitsdaten von einem Wearable verbunden. Lucie speichert persönliche Daten auf einer europäischen Cloud-Infrastruktur in Deutschland und verkauft Ihre Daten nicht.

"Die meisten KI-Systeme warten darauf, dass man sie fragt. Lucie arbeitet im Hintergrund, sodass Sie nicht alles im Kopf behalten müssen", sagte Danil Gontovnik, Mitbegründer und CTO von RHISE AI. "Sie schlägt vor, was zu tun ist, und nichts geschieht ohne Ihre Zustimmung."

"Die industrielle KI hat gezeigt, wozu europäische Ingenieurskunst fähig ist. Nun wendet dieses Team dieselbe Sorgfalt auf die persönlichste Technologie von allen an", sagte Dr. Klaus Kleinfeld, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Siemens, Alcoa und NEOM.

"Die europäische Gesellschaft verdient eine souveräne KI, die den Menschen dient und sie nicht vereinnahmt", sagte Prinz Max von und zu Liechtenstein, Vorstandsvorsitzender von LGT.

"Ich habe 35 Jahre damit verbracht, Technologien zu entwickeln und zu fördern, die den Menschen immer mehr Zeit abverlangten. Lucie gibt diese Zeit zurück. Ich habe investiert und nutze sie täglich", sagte Michael Baum, Gründungs-CEO von Splunk.

"Unsere Zukunft wird zunehmend von Technologie geprägt sein. Doch wahrer Fortschritt bedeutet, sicherzustellen, dass die Menschheit davon profitiert, anstatt das zu verlieren, was uns menschlich macht. Ich glaube, dass Technologie uns befähigen sollte, wieder eine Verbindung zu uns selbst, zueinander und zu dem herzustellen, was wirklich zählt. Deshalb glaube ich an Lucie", sagte Raoul Heraeus, geschäftsführender Gesellschafter von ALERA Capital.

RHISE AI wurde von Andy Loy, der zuvor das Münchner Industrie-KI-Unternehmen KONUX aufgebaut hatte, gemeinsam mit Danil Gontovnik, Samy Samandjeu und Chris Seybold gegründet.

Lucie wurde am 28. September für iPhone und Mac veröffentlicht die Android-Version folgt in Kürze und hat in etwas mehr als sechs Wochen bereits 15.000 Downloads verzeichnet. Die vollständige Liste der Investoren finden Sie unter rhise.ai/investors.

Über Lucie

Lucie ist eine persönliche KI von RHISE AI Technologies, die Ihnen ein besseres Leben ermöglichen soll, ohne dass Sie härter arbeiten müssen. Sie verknüpft Gesundheits-, Arbeits- und persönliche Daten, um Ihre Aufmerksamkeit zu schützen und Ihnen Zeit für das zurückzugeben, was wirklich zählt. Lucie ist auf dem iPhone und dem Mac in Englisch und Deutsch verfügbar und verkauft Ihre Daten nicht weiter. rhise.ai, getlucie.ai

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Pressekontakt: Pressekontakt: Amy Wilkinson, Marketing bei Lucie, amy@getlucie.ai