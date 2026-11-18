Raumsonden liefern seit Jahrzehnten Aufnahmen von fremden Himmelskörpern, doch ein zentraler Messwert der dortigen Atmosphären blieb auf den Bildern unsichtbar. Nun zeigt eine Auswertung irdischer Wüsten, dass der Schlüssel dazu direkt am Boden liegt. Wissenschaftler der Stanford University im US-Bundesstaat Kalifornien haben nachgewiesen, dass die mittlere Korngröße des Sandes in Dünen auf der Erde und dem Mars Rückschlüsse auf die Geschwindigkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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