Oculus-Gründer Palmer Luckey will eine Art schwimmende Siedlung errichten, in der US-Industriekonzerne ohne Auflagen arbeiten können sollen. Finanzieren will Luckey die SLAB genannte Plattform mit dem Geld aus dem Oculus-Verkauf an Facebook. Im Jahr 2014 hatte Palmer Luckey seine VR-Firma Oculus für zwei Milliarden US-Dollar an Facebook verkauft. Seitdem trat der Tech-Milliardär unter anderem als Mitgründer der Waffenschmiede Anduril und der Retro-Gaming-Firma ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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