An der Börse heute steht das Handelsgeschehen ganz im Zeichen einer zunehmend restriktiven Geldpolitik: Die veröffentlichten Sitzungsprotokolle der US-Notenbank Federal Reserve (FOMC Minutes) sowie falkenhafte Äußerungen zahlreicher Notenbankvertreter dies- und jenseits des Atlantiks dämpfen die Risikobereitschaft über nahezu alle Anlageklassen hinweg. Während an der Wall Street der Dow Jones spürbar nachgibt und selbst die zunächst gefeierten Quartalszahlen von Nvidia ihren Schwung verloren haben, geraten Edelmetalle wie Gold und Silber massiv unter Verkaufsdruck. Gleichzeitig sorgen überraschend hohe US-Rohöllagerbestände für deutliche Abschläge bei Brent-Öl, während am Kryptomarkt Verkäufe großer Bitcoin-Miner zur Finanzierung von KI-Rechenzentren die Stimmung belasten. Für Marktteilnehmer an der Börse heute entsteht damit ein anspruchsvolles Umfeld, in dem steigende Anleiherenditen und ein fester US-Dollar die Kurse dominieren.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 79 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.