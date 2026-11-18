Spatial Corp., der führende Anbieter von Software Development Kits für Konstruktions-, Fertigungs- und Engineering-Lösungen und eine Tochtergesellschaft von Dassault Systèmes, gab heute die Verfügbarkeit seiner Version 2027 1.0 bekannt. Diese neueste Version führt neue Funktionen und Verbesserungen in den Produktlinien 3D ACIS Modeler, CGM Modeler, 3D InterOp, Data Prep und CSM/CVM von Spatial ein.

Die Version wurde entwickelt, um die Effizienz, Flexibilität und Robustheit in den Arbeitsabläufen der CAD-Modellierung, Interoperabilität, Datenaufbereitung und Simulation zu verbessern. Sie bietet eine verbesserte Geometrieverarbeitung, erweiterte Modellierungsfunktionen, eine optimierte CAD-Konvertierung sowie Fortschritte bei der Netzgenerierung für eine umfassendere Abdeckung der Arbeitsabläufe.

3D ACIS Modeler

Verbesserte Überblendungen (Verrundungen)

Der 3D ACIS Modeler bietet nun Unterstützung für asymmetrische Überblendungen mit fester Breite und konischem Querschnitt, wodurch Anwender feinere Kontrolle über sanfte Übergänge zwischen Kanten erhalten. Diese Erweiterung baut auf den Funktionen für symmetrische Überblendungen mit fester Breite und konischem Querschnitt auf, die bereits in der vorherigen Version 2026 1.0.1 eingeführt wurden.

Erstellung von Zusatzblechen

Eine neue Funktion zur Erstellung von Zusatzblechen erzeugt Blechgeometrien aus benutzerdefinierten gemeinsamen Kanten. Diese Blechgeometrien stellen eine Erweiterung des Eingangsblechkörpers an den ausgewählten gemeinsamen Kanten dar und bieten zusätzliche Flexibilität bei der Erstellung und Änderung von Geometrien. Zusatzbleche vereinfachen den Prozess des Hinzufügens von Material an den Begrenzungen eines Körpers in einem Blechbearbeitungs-Workflow.

Spline-Rekonstruktion

Die neue Funktion zur Spline-Rekonstruktion generiert verbesserte Spline-Flächen aus Eingabe-Splines, die geometrische oder Parametrisierungsfehler enthalten können. Die Rekonstruktion erzeugt sauberere, besser parametrisierte Spline-Darstellungen und bewahrt dabei die ursprüngliche Form der Flächen innerhalb einer benutzerdefinierten Toleranz.

Persistente Entitätskennungen (PIDs)

Die Einführung persistenter Entitätskennungen stellt über einen neuen Entitätsregistrierungsdienst unveränderliche Kennungen für ACIS-Entitäten bereit. Diese Funktion ermöglicht eine zuverlässige Nachverfolgung und Verwaltung von Entitäten über den gesamten Lebenszyklus von Modellen hinweg.

CGM-Hidden-Line-Removal (HLR)

Verbesserungen an der CGM-Hidden-Line-Removal bieten größere Flexibilität, da ansichtsbezogene Körperinstanzen deaktiviert werden können. Sowohl die zugrunde liegende HLR-Ansichtsklassenstruktur als auch die entsprechenden Scheme-Befehle wurden aktualisiert.

CGM Modeler

Blattanpassung

Eine neue Funktion zur Blattanpassung erstellt Spline-Blattkörper aus benutzerdefinierten Punktgittern. Die resultierenden Blattkörper lassen sich hinsichtlich Spline-Gradzahl, Knotenplatzierung, Anpassungsmodi und Randbedingungen einschließlich Kontinuität konfigurieren, was eine bessere Kontrolle über die Oberflächenkonstruktion ermöglicht.

Aktualisierung des C#-Wrappers

Der CGM Modeler C#-Wrapper wurde aktualisiert, um Builds mit .NET 8 zu unterstützen, wodurch die Kompatibilität mit der neuesten .NET-Entwicklungsumgebung gewährleistet ist.

3D InterOp

NX-Erweiterungen

Der NX-Reader bietet nun semantische Unterstützung für Schnittansichten sowie eine verbesserte Unterstützung für im Zeichnungsmodus erstellte Produktfertigungsinformationen (PMI). Die Unterstützung für Zeichnungen wurde ebenfalls erweitert, wodurch frühere Einschränkungen beseitigt wurden.

SOLIDWORKS-Erweiterungen

Der SOLIDWORKS-Reader liefert nun Versionszeichenfolgen, selbst wenn beim Import keine Dateiversionsinformationen verfügbar sind. Er unterstützt zudem das Abrufen von Toleranznormen.

Creo-Erweiterungen

Der Creo-Reader bietet nun Unterstützung für den Import von "Quilts" auf Baugruppenebene, eine verbesserte Geometrieunterstützung sowie das Abrufen von Toleranznormen. Die Unterstützung für grafische PMI aus inaktiven Ansichten wird in dieser Version ebenfalls teilweise bereitgestellt.

STEP-Erweiterungen

Der STEP-Reader unterstützt nun den Import von Dateien mit abgekürzten (kurzen) Namen unter Verwendung von 3D InterOp-CGM. Verbesserungen bei der Einheitenverarbeitung gewährleisten ein korrektes Einheiten- und Skalierungsverhalten beim Import mit 3D InterOp-ACIS, während 3D InterOp-CGM nun ebenfalls den Import von Einheiten unterstützt.

Weitere Verbesserungen bei CAD-Formaten

Der CATIA V5-Reader unterstützt nun 3D-Führungslinien und ist für CATIA V5-6R2027 vorbereitet. Der JT-Reader bietet zudem Unterstützung für grafische PMI auf Baugruppenebene.

Aktualisierte Unterstützung für CAD-Formatversionen

Die Version 2027 1.0 erweitert die Unterstützung auf die folgenden CAD-Formatversionen:

Inventor 2027

SOLIDWORKS 2027

AutoCAD 2027

Creo 13

Revit 2027

Navisworks 2027

Designcenter NX 2606

Parasolid V39 (PS Kernel und PS Direct)

CATIA V5-6R2027

Zudem sind Hotfix-Nummern nun programmgesteuert verfügbar, was den Zugriff auf die Versionsinformationen erleichtert.

Add-On zur Datenaufbereitung

Hidden Body Removal (HBR)

Die Hidden Body Removal (HBR) wurde erweitert und unterstützt nun alle gängigen Formate sowohl für Bauteile als auch für Baugruppen, wodurch die Möglichkeiten zur Datenaufbereitung über CAD-Workflows hinweg weiter ausgebaut werden.

Hidden Face Removal (HFR)

Die neue Funktion "Hidden Face Removal" (HFR) in 3D InterOp-ACIS identifiziert und entfernt verdeckte Flächen in Bauteilmodellen, wodurch zusätzliche Möglichkeiten zur Modellreduktion geboten werden, die über das hinausgehen, was allein durch HBR erreicht werden kann.

CSM Surface Mesher und CVM Volumetric Mesher

Verbesserte Leistung und Robustheit bei der Oberflächenvernetzung

Verbesserungen bei der Oberflächenvernetzung steigern die Leistung und Robustheit, indem Kantenverknüpfungen beibehalten werden, wenn sehr kleine Kanten unterdrückt werden. Dies trägt dazu bei, zuverlässigere Geometriebeziehungen während der Netzgenerierung aufrechtzuerhalten.

Erweiterte Funktionen zur Volumenvernetzung

Die Volumenvernetzung wurde um die Unterstützung für quadratische Mischelemente und das Imprinting auf nicht-manifolden Flächen erweitert, wodurch zusätzliche Funktionen für Workflows in der numerischen Strömungsmechanik (CFD) bereitgestellt werden.

Präzisere Netzgrößenanpassung

Verbesserungen bei der Netzgrößenanpassung sorgen für eine genauere Einhaltung der gewünschten Netzgrößen und der Anzahl der Proximity-Schichten, insbesondere in dünnen Bereichen, und ermöglichen so eine bessere Kontrolle über die Netzgenerierung.

Verbesserte Integration mit Modellierungs-SDKs

Kontinuierliche Verbesserungen der Schnittstellen vereinfachen die Integration von Vernetzungs-Workflows mit dem 3D ACIS Modeler und dem CGM Modeler und erleichtern so die Entwicklung integrierter Modellierungs- und Simulationsanwendungen.

Über Spatial Corp.

Spatial Corp., eine Tochtergesellschaft von Dassault Systèmes, ist der führende Anbieter von 3D-Software-Entwicklungstoolkits für technische Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen. Toolkits für die Entwicklung von Software für räumliche 3D-Modellierung, CAD-Konvertierung, Vernetzung und 3D-Visualisierung unterstützen Anwendungsentwickler dabei, marktführende Produkte zu liefern, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen. Seit 40 Jahren werden die 3D-Software-Entwicklungskits von Spatial von vielen der weltweit renommiertesten Softwareentwickler, Hersteller, Forschungsinstitute und Universitäten eingesetzt. Spatial hat seinen Hauptsitz in Broomfield, Colorado, und verfügt über Niederlassungen in den USA, Frankreich, Deutschland, Japan, China und dem Vereinigten Königreich. Weitere Informationen zu den neuesten Updates und Produktangeboten von Spatial finden Sie unter www.spatial.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261117861149/de/

Contacts:

Spatial Corp Pressekontakt

Feriel JEDIDI DUPONT

+33 1 6162 8201

Feriel.JEDIDI@3ds.com