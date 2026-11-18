NEW YORK (dpa-AFX) - Euphorische Kritiken zum Videospiel "Grand Theft Auto VI" haben Take Two am Mittwoch ein Kursplus von 6,4 Prozent beschert. Damit erholten sich die Aktien deutlich von den vergangenen zwei heftigen Verlusttagen. Seit Jahresbeginn steht aber immer noch ein Minus von rund 15 Prozent zu Buche.

Bloomberg-Analyst Nathan Naidu traut dem Spiel dank der starken Bewertungen nun zu, im ersten Jahr das obere Ende seiner Absatzprognose von 40 bis 60 Millionen Einheiten zu erreichen./gl/he