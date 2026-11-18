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Berlin Heals initiiert internationale randomisierte, doppelblinde, scheinkontrollierte C-MIC IV-Studie



18.11.2026 / 21:40 CET/CEST

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Meldung bereitgestellt von Berlin Heals Holding AG ZUG, Schweiz, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Berlin Heals Holding AG, ein Medizintechnikunternehmen im klinischen Stadium, das eine neuartige Mikrostromtherapie für Herzinsuffizienz entwickelt, gab heute den Beginn der internationalen C-MIC IV-Studie und die erste Patientenimplantation bekannt. Diese neue Studie baut auf der C-MIC III-Studie auf, in der ein weniger invasives Implantationsverfahren vorgestellt wurde, das ambulant in einem Herzkatheterlabor durchgeführt wird. C-MIC IV ist die erste Bewertung der Mikrostromtherapie in einer doppelblinden, Placebo-kontrollierten Studie, bei der die Patienten im Verhältnis 1:1 auf die aktive Behandlung oder die Placebo-Kontrolle randomisiert wurden. An der Studie werden 60 Patienten aus sechs europäischen Ländern teilnehmen: Spanien, Belgien, Niederlande, Dänemark, Serbien und Bosnien und Herzegowina. Die Teilnehmer müssen an symptomatischer Herzinsuffizienz nicht-ischämischer oder ischämischer Ätiologie mit einer reduzierten Ejektionsfraktion von über 20 % leiden. Dies stellt eine erhebliche Erweiterung der Studienpopulation im Vergleich zu früheren Studien dar. Allen Patienten werden Geräte implantiert, sie wissen jedoch nicht, ob die Therapie ein- oder ausgeschaltet ist. Mit dem Abschluss von CMIC-IV wird Berlin Heals die klinische Erfahrung mit der Mikrostromtechnologie auf über 120 Herzinsuffizienzpatienten ausweiten. Der erste Patient erhielt das Implantat in Kragujevac, Serbien, und wurde von Dr. Miodrag Sreckovic, Leiter der interventionellen Kardiologie am Universitätsklinikum Kragujevac, behandelt. John Brumfield, Geschäftsführer von Berlin Heals, sagte: "Der Beginn der internationalen CMIC-IV-Studie markiert einen entscheidenden Moment für Berlin Heals, da wir weiterhin eine solide Evidenzbasis für diese neuartige Therapie aufbauen." Dr. Faouzi Kallel, wissenschaftlicher von Berlin Heals, fügte hinzu: "CMIC-IV ist die zweite randomisierte Studie zur Mikrostromtherapie, die Sicherheit und Wirksamkeit weiter charakterisiert, um die Gestaltung unserer geplanten zulassungsrelevanten IDE-Studie zu unterstützen." "Randomisierte, doppelblinde, scheinkontrollierte Studien können bei implantierbaren Medizinprodukten aufgrund der Schwierigkeit, die Verblindung aufrechtzuerhalten, eine Herausforderung darstellen", sagte der globale Hauptprüfer Stefan Anker, Professor für Medizin an der Charite. "Da die Mikrostromtherapie vom Patienten nicht wahrgenommen wird und die Behandlungszuordnung vor den beurteilenden Ärzten verborgen werden kann, ermöglicht uns CMIC-IV, die Therapie anhand eines strengen, doppelblinden, scheinkontrollierten Designs zu evaluieren." Die Berlin Heals Holding AG ist eine im Jahr 2014 gegründete Schweizer Aktiengesellschaft. Die C-MIC-Technologie des Unternehmens liefert einen konstanten elektrischen Mikrostrom an das Herz und erzeugt so ein lokalisiertes elektrisches Feld, das die Herzfunktion verbessern soll. Bisherige klinische Befunde lassen darauf schließen, dass dieser Ansatz bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz zu frühen und anhaltenden Verbesserungen führen kann. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/berlin-heals-initiiert-internationale-randomisierte-doppelblinde-scheinkontrollierte-c-mic-iv-studie-302944397.html



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