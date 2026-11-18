Mythen und Vorurteile über Elektroautos von der Lebensdauer der Batterien über Brandgefahren bis hin zum Zusammenbruch des Stromnetzes sind laut den Befragten des jährlichen Global EV Driver Survey das größte Hindernis für die Verbreitung von Elektrofahrzeugen. Die Umfrage aus dem Jahr 2026 stützt sich auf Antworten von mehr als 29.500 Elektroautofahrern aus 34 Ländern.

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MYTHS. Battery lifespan (72%), fire risk (58%) and grid collapse (45%) top the list of EV myths reported by respondents to the 2026 Global EV Driver Survey, which gathered responses from more than 29,500 EV drivers across 34 countries.

"Der Übergang zu Elektrofahrzeugen ist nicht nur eine Herausforderung in Bezug auf Infrastruktur oder Erschwinglichkeit. Es ist auch eine Herausforderung im Bereich der Information. Veraltete Informationen und Vorurteile beeinflussen Entscheidungen weiterhin, lange nachdem sich die Technologie weiterentwickelt hat", sagt Ellen Hiep vom Lenkungsausschuss der Global EV Alliance (GEVA).

Mythen als größtes Hindernis

Auf die Frage nach dem größten Hindernis für die Verbreitung von Elektrofahrzeugen in ihrem Land nannten 74 der Befragten Mythen über Elektrofahrzeuge noch vor dem Kaufpreis (49 %) und dem Zugang zu Lademöglichkeiten in Mehrfamilienhäusern (47 %).

Die am häufigsten genannten Mythen sind, dass E-Auto-Batterien nicht lange halten (72 %), dass E-Autos leichter in Brand geraten (58 %) und dass der Umstieg auf Elektrofahrzeuge letztendlich zum Zusammenbruch des Stromnetzes führen wird (45 %).

EV-Batterien halten länger als das Auto

"Es ist verständlich, dass Menschen EV-Batterien mit Handy-Akkus vergleichen, die nach zwei oder drei Jahren ausgetauscht werden müssen. Doch die meisten EV-Fahrer machen ganz andere Erfahrungen mit ihren Autobatterien", sagt Ellen Hiep.

In der Umfrage stimmen 65 der Befragten der Aussage "Ich mache mir Sorgen um die Lebensdauer meiner Batterie" nicht oder überhaupt nicht zu, während nur 18 zustimmen oder voll und ganz zustimmen.

"Die meisten Elektroautofahrer wissen aus Erfahrung, dass moderne Elektrofahrzeuge mit langen Batteriegarantien von acht Jahren ausgestattet sind und dass die meisten Batterien das Auto überdauern werden", sagt Ellen Hiep.

Über den jährlichen Global EV Driver Survey

Der jährliche Global EV Driver Survey liefert ab 2024 Erkenntnisse über den Besitz von Elektrofahrzeugen, das Laden sowie Hindernisse bei der Einführung. Die Ausgabe 2026 stützt sich auf die Antworten von mehr als 29.500 Elektroautofahrern in 34 Ländern und wird von der Global EV Alliance (GEVA) präsentiert, einem gemeinnützigen Netzwerk aus 71 Verbänden der Elektrofahrzeugbranche in 41 Ländern. Entdecken Sie die Umfragedaten unter survey.GlobalEVAlliance.com, einschließlich globaler Erkenntnisse und Ergebnisse auf Länderebene.

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Contacts:

Ellen Hiep

GEVA und niederländischer Verband der Elektroautofahrer

ellenhiep@evrijders.nl