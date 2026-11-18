Berlin (ots) -Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) begrüßt die geplante Senkung der Stromsteuer, kritisiert aber die Beschlussweise der Bundesregierung. "Das ist nicht das optimale Handwerkszeug gewesen, so einen Konflikt zu klären. Das hat mich wirklich sehr geärgert", sagt Kretschmer in der ARD-Talksendung "maischberger". Die Sendung wird heute um 22:50 in Das Erste ausgestrahlt. Ihm fehle das Verständnis dafür, dass Schwarz-Rot "eine zwingende Angelegenheit nicht souverän hinbekommen" habe.Der CDU-Politiker vermied eine direkte Kritik an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) oder einem anderen Kabinettsmitglied. Man könne "sich immer über den Einzelnen ärgern", aber es gehe letztlich um das Vertrauen in die Demokratie. "Das hat mich am meisten geärgert, das war kein Beitrag für Stabilität und Zuversicht aus der demokratischen Mitte heraus", sagte Kretschmer bei "maischberger"."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6393484