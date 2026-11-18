München (ots) -Historischer Erfolg für die deutschen Klubs in der Champions Hockey League! Mit einem 9:2-Spektakel nach 0:1-Rückstand (Hinspiel 5:3) ziehen die Eisbären Berlin ins Viertelfinale der Champions League ein. Damit ist die DEL erstmals mit drei Teams unter den letzten Acht. Zuvor konnten sich bereits die Kölner Haie gegen Tygri Liberec (4:2, 4:3) und die Adler Mannheim gegen den finnischen Topklub Tappara Tampere (4:2, 2:2) durchsetzen. Ausschlaggebend für den hohen Erfolg war vor allem das 2. Drittel, in dem die Berliner vier der neun Tore erzielen. Youngster Tobias Krestan glänzt aufseiten der Eisbären mit einem Doppelpack. Für das Team von Éric Dubois ist der hohe Sieg gegen den Letzten der finnischen Liga eine willkommene Abwechslung vom DEL-Alltag mit zuletzt drei Niederlagen in Folge. Manuel Wiederer betont vor dem Spiel: "Egal ob Champions League oder Liga, wir wollen immer einen Schritt nach vorne machen! Die letzten paar Spiele haben wir ein bisschen stagniert und haben uns nicht verbessert und auch nicht unser Spiel so gespielt, wie wir es spielen wollten."Weiter geht es für die Eisbären am Freitag gegen den ERC Ingolstadt - live ab 19.00 Uhr in der Konferenz und im Einzelspiel. Parallel könnte im Münchner SAP Garden DEL-Geschichte geschrieben werden, wenn Moritz Müller für die Kölner Haie wie geplant sein 1.201. Spiel absolviert und damit den bisherigen Rekord von Mirko Lüdemann überbietet.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum Achtelfinal-Rückspiel der Eisbären Berlin in der Champions Hockey League gegen den finnischen Vertreter KooKoo Kouvola. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht's mit Eishockey bei MagentaSport am morgigen Donnerstag: Ab 19.15 Uhr eröffnen die Krefeld Pinguine gegen die Straubing Tigers den 17. DEL-Spieltag. Am Freitag steht u.a. das mögliche Rekordspiel von Mo Müller mit seinen Kölner Haien in München auf dem Programm - ab 19.00 Uhr in der Konferenz und auch im Einzelspiel mit verlängertem Vorlauf.Champions Hockey League | Achtelfinal-RückspielEisbären Berlin - KooKoo Kouvola 9:2 | Berlin dreht nach Rückstand auf: Erstmals drei deutsche Teams im CHL-Viertelfinale!Manuel Wiederer, Spieler Berlin, vor dem Spiel darüber, dass die Eisbären im Hinspiel einen 0:2-Rückstand gedreht haben: "Das ist immer gut, einen Rückstand aufzuholen. Aber eigentlich wollen wir keinen Rückstand haben. Wir wollen sehr gut starten und 60 Minuten Eisbären-Hockey spielen."... über die jüngste DEL-Negativserie der Eisbären mit drei Niederlagen in Folge: "Egal ob Champions League oder Liga, wir wollen immer einen Schritt nach vorne machen. Die letzten paar Spiele haben wir ein bisschen stagniert und haben uns nicht verbessert und auch nicht unser Spiel so gespielt, wie wir es spielen wollten. Deswegen ist es ein sehr wichtiges Spiel und ein großer Schritt für uns."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TVhRUStDalJ6ZmphczVjZkxZR0p1NE9SZWE3Ky9ZaUxTN2YyaEZMaCtNRT0=Eishockey bei MagentaSport und MagentaTVAuch in der neuen Spielzeit 2026/27 bieten MagentaSport und MagentaTV das beste Eishockey-Angebot - mit der Heim-WM 2027 als großem Saison-Höhepunkt! Alle Spiele der PENNY DEL live - mit insgesamt über 400 Spielen in der Hauptrunde und den Playoffs. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Männer, Frauen und Junioren, alle Partien des Deutschland Cups 2026 sowie weitere Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften - mit der Heim-WM 2027 der Männer als großem Highlight. Topspiele aus der Champions Hockey League (CHL) - in dieser Spielzeit mit den deutschen Spitzenklubs Eisbären Berlin, Kölner Haie und Adler Mannheim - sowie Highlights aller DEL2-Spiele. Darüber hinaus die schwedische Elite-Liga Svenska Eishockeyligan (SHL) live via Sportdigital1+. Durch die neue Saison begleitet und bestens unterhalten werden alle Eishockeyfans auch von Formaten wie "Die Eishockey-Show" mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann sowie der Content-Reihe EishockeyDeutschland.Eishockey live bei MagentaSport und MagentaTVAktueller Programm-Überblick: magentasport.dePENNY DEL | 17. SpieltagDonnerstag, 19.11.2026ab 19.15 Uhr: Krefeld Pinguine - Straubing TigersFreitag, 20.11.2026ab 19.00 Uhr in der Konferenz und im Einzelspiel: Red Bull München - Kölner Haieab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.15 Uhr im Einzelspiel: Eisbären Berlin - ERC Ingolstadt, Löwen Frankfurt - Schwenninger Wild Wings, Augsburger Panther - Nürnberg Ice Tigers, Pinguins Bremerhaven - Adler Mannheim, Grizzlys Wolfsburg - Iserlohn RoostersPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6393490