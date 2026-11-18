Die neuen, speziell entwickelten Pascari Space-Speicherlösungen bieten missionsspezifische Zuverlässigkeit, Ausfallsicherheit und Anpassungsmöglichkeiten für Raumfahrzeuge sowie Datenzentren auf dem Mond und in der Umlaufbahn

Supercomputing 2026 (SC26) Phison Electronics (TW: 8299TT), ein weltweit führender Anbieter von NAND-Flash-Speicherlösungen, gab heute die Einführung von Pascari Space bekannt, einer neuen Kategorie speziell entwickelter SSD-Lösungen für kommerzielle Weltraumanwendungen und Infrastruktur im Orbit, die diese Woche auf der SC26-Konferenz vorgestellt werden. Aufbauend auf Phisons jahrzehntelanger Erfahrung in der NAND-Entwicklung und seiner Tradition im Bereich flugerprobter Speicherlösungen nutzt Pascari Space die Anpassungs- und Design-Services von Phison IMAGIN+, um missionsspezifische Speicherlösungen bereitzustellen, die den extremen Anforderungen des Weltraums standhalten.

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Phison Launches Purpose-Built Storage Solutions for New Space Economy

Da terrestrische Dateninfrastrukturen mit wachsenden Herausforderungen in Bezug auf Stromverbrauch, Kühlungsbedarf, Platzmangel und Naturkatastrophenrisiken konfrontiert sind, suchen Unternehmen und kommerzielle Organisationen zunehmend nach alternativen Ansätzen zum Schutz kritischer Daten. Gleichzeitig beschleunigen sinkende Startkosten das Wachstum der orbitalen Infrastruktur und satellitengestützter Anwendungen und unterstützen eine sich entwickelnde Weltraumwirtschaft von der Umweltüberwachung und der Verhinderung von Entwaldung bis hin zur Weltraumforschung und wissenschaftlichen Entdeckungen. Zusammen treiben diese Trends die Nachfrage nach zuverlässigen, leistungsstarken Datenspeicherlösungen voran, die für den Betrieb unter den extremen Bedingungen des Weltraums ausgelegt sind.

Heute begegnet Phison diesen Herausforderungen, indem es auf seiner bewährten Weltraum-Erfahrung aufbaut mit Speichertechnologie, die an Bord des Mars-Rovers zum Einsatz kommt, sowie auf der ersten Rechenzentrums-Hardware auf dem Mond, die 2025 von Lonestar Data Holdings in Betrieb genommen wird. Diese Meilensteine untermauern die flugerprobte Qualität der Pascari-SSDs und das Erreichen des TRL-9-Status. Damit wurde der Grundstein dafür gelegt, dass Pascari Space konfigurierbare SSD-Lösungen bereitstellen kann, die auf Datenintegrität, Langlebigkeit und Ausfallsicherheit in Umgebungen ausgelegt sind, in denen Ausfälle nicht behebbar sind.

"Der Weltraum entwickelt sich rasch zur nächsten Grenze für die Dateninfrastruktur, doch die Anforderungen an Speicher im Weltraum sind im Vergleich zu den auf der Erde üblichen Standards um ein Vielfaches höher", sagte Michael Wu, Geschäftsführer und Präsident von Phison US. "Mit Pascari Space erweitern wir unser Fachwissen über die Erde hinaus und geben Kunden die Möglichkeit, Speicher für ihre spezifische Mission zu konfigurieren, anstatt Kompromisse mit fest konfigurierter Technologie eingehen zu müssen. Von flugkritischen Systemen bis hin zu Datenzentren im Orbit helfen wir dabei, die Grundlage für die nächste Generation der Weltrauminfrastruktur zu schaffen."

Missionsspezifische Speicherlösungen für extreme Umgebungen

Das neue Pascari Space-Portfolio umfasst drei speziell entwickelte Produktlinien:

Flight Critical: DRAM-freier Speicher mit großem Temperaturbereich für Bereiche im Raumfahrzeug, in denen höchste Ausfallsicherheit Vorrang vor reiner Leistung hat.

DRAM-freier Speicher mit großem Temperaturbereich für Bereiche im Raumfahrzeug, in denen höchste Ausfallsicherheit Vorrang vor reiner Leistung hat. Main Storage : Hochleistungsspeicher für allgemeine Raumfahrzeugsysteme und Bordrechner, der Ausdauer und Leistungsfähigkeit in Einklang bringt.

: Hochleistungsspeicher für allgemeine Raumfahrzeugsysteme und Bordrechner, der Ausdauer und Leistungsfähigkeit in Einklang bringt. Orbital Data Center: Speicher mit hoher Kapazität für Datenzentren im Orbit und Massendaten in der Umlaufbahn.

Im Gegensatz zu Speichersystemen mit fester Konfiguration bietet Pascari Space missionsspezifische SSD-Lösungen an, die auf Phisons hauseigener Controller- und Firmware-Entwicklung basieren einschließlich einer bis zu 60-fachen Lebensdauer1, optimiertem Data Scrubbing und zufälliger RAID-Zuordnung. Mithilfe von IMAGIN+ arbeitet Phison mit Kunden zusammen, um Lebensdauer, Datenaufbewahrung, Fehlerbehandlung, Charakterisierung, Screening, Validierung und Strahlungsresilienz durch Komponentenauswahl und Firmware-Anpassungen so zu konfigurieren, dass ihre spezifischen Missionsanforderungen erfüllt werden.

Pascari Space bietet zudem mehrschichtigen Datenschutz durch LDPC-Fehlerkorrektur, SmartECC, SmartRefresh und SRAM-Interleaving. Strahlungskarakterisierung hinsichtlich der Gesamtionisationsdosis (TID) und Einzelereigniseffekten (SEE), einschließlich Schwerionentests und Chargenprüfungen nach der Fertigung, stehen zur Verfügung, um missionsspezifische Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten.

Die nächste Generation kommerzieller Datenzentren im Orbit vorantreiben

Aufbauend auf seiner früheren Mondkooperation mit Lonestar Data Holdings wird Phison den ersten kommerziellen orbitalen Rechenzentrumsknoten des Unternehmens im Rahmen des StarVault-Netzwerks, StarVault-001 (SV-001), unterstützen, dessen Start für die erste Hälfte des Jahres 2027 vorgesehen ist. Die Mission wird 488 TB an Phison Pascari Space-Speicher mitführen und damit etwa 370 TB nutzbare Kapazität in der erdnahen Umlaufbahn bereitstellen.

"Daten sind das neue Gold sie bilden die Grundlage unserer Volkswirtschaften, Unternehmen und KI-Arbeitsabläufe, weshalb ihr Schutz wichtiger denn je ist", sagte Chris Stott, Gründer von Lonestar Data Holdings. "Mit StarVault baut Lonestar eine sichere, souveräne Dateninfrastruktur jenseits der Erde auf, die unabhängig von terrestrischen Risiken ist und die Grundlage für zukünftige KI- und Rechenleistungen im Weltraum bildet. Die Speichertechnologie von Phison ist eine der Technologien, die wir in diese umfassendere StarVault-Architektur integrieren."

Die Lösungen von Pascari Space sind ab sofort erhältlich und werden vom 17. bis 19. November 2026 auf der SC26 am Stand Nr. 5413 vorgestellt. Um nach der Veranstaltung einen Termin zu vereinbaren, senden Sie bitte eine E-Mail an sales@phison.com. Weitere Informationen zu Pascari Space finden Sie unter https://www.phison.com/pascari-space/.

Über Phison Electronics

Phison Electronics ist ein weltweit führender Anbieter von NAND-Flash-Controllern und Speicherlösungen, deren Technologie in mehr als jeder fünften weltweit ausgelieferten SSD zum Einsatz kommt. Phison hat sich zu einem Unternehmen mit einem Umsatz im Milliardenbereich entwickelt, das mehr als 5.000 Mitarbeiter beschäftigt von denen 70 im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind und über mehr als 2.000 Patente verfügt. Zu den Innovationen des Unternehmens gehört das Pascari-Portfolio an extrem leistungsstarken Enterprise-SSDs, die speziell für datenintensive Workloads in den Bereichen KI, Cloud und Hyperscale-Rechenzentren entwickelt wurden, darunter Pascari aiDAPTIV, eine preisgekrönte Lösung für kostengünstiges LLM-Training und Inferenz vor Ort.

Phison, das Phison-Design und das Phison-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Phison Electronics oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Produktangaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die abgebildeten Produkte können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

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1 Die bis zu 60-fache Lebensdauer bezieht sich auf Laufwerke, die für den pSLC-Betrieb konfiguriert sind, im Vergleich zum gleichen Laufwerk in seiner nativen TLC-Konfiguration. Verfügbar in den Produktlinien "Flight Critical" und "Main Storage". Die tatsächliche Lebensdauer variiert je nach Kapazität, Konfiguration und Arbeitslast.

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[PHISON Wissenswertes]

Über 25 Jahre Erfahrung im Design von NAND-Controller-ICs und in der Modulintegration.

Weltweit mehr als 5.000 Mitarbeiter, davon sind über 70 Ingenieure.

Weltweit fast 2.000 Patente im Bereich Speichertechnologie.

Ziel ist ein langfristiger Umsatz von über 100 Milliarden NT$ durch die "5+5"-Wachstumsstrategie.

Der weltweite Marktanteil bei SSD-Controllern liegt bei über 20 %.

Der weltweite Marktanteil bei Controllern für den Automobilbereich liegt bei über 40 %.

Phison unterhält langfristige strategische Partnerschaften mit führenden NAND-Herstellern, darunter KIOXIA, Micron, SanDisk, Samsung, SK Hynix und YMTC.

Mehr als 80 des Umsatzes von Phison stammen aus "hochwertigen" NAND-Speicheranwendungsmärkten, darunter Server, Automobilsysteme, eingebettete Systeme, industrielle Anwendungen, Spielekonsolen und generative KI. Dies ermöglicht es Phison, trotz Schwankungen im NAND-Branchenzyklus relativ stabile Umsätze und Rentabilität aufrechtzuerhalten.

Phisons tiefgreifendes Verständnis und die Integration des gesamten NAND-Ökosystems einschließlich starker bilateraler Partnerschaften mit vorgelagerten NAND-Herstellern und einer engen Zusammenarbeit mit nachgelagerten Kunden im Bereich der NAND-Speicheranwendungen stellen den unersetzlichen Mehrwert dar, den Phison seinen globalen Kunden und Partnern bietet, und dienen als entscheidender Wettbewerbsvorteil, der es Phison ermöglicht, innerhalb der NAND-Branche widerstandsfähig und einflussreich zu bleiben.

[Zukunftsgerichtete Aussagen]

Informationen in dieser Pressemitteilung, die nicht historischer Natur sind, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Phison weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf den angemessenen Erkenntnissen und aktuellen Erwartungen von Phison beruhen und verschiedenen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aus einer Vielzahl von Gründen erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Veränderungen bei Angebot und Nachfrage, Produktions- und Lieferkapazitäten, Design-Wins, Markteinführungszeit, Wettbewerb, Branchenzyklen, der finanziellen Lage der Kunden, Wechselkursschwankungen, rechtlichen Schritten, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Veränderungen der Weltwirtschaft, Naturkatastrophen und anderen unerwarteten Ereignissen, die das Geschäft und den Betrieb von Phison stören könnten. Dementsprechend sollten sich Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Phison keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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