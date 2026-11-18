Das schlüsselfertige System vereint leistungsstarke private KI-Inferenz, generative Business Intelligence und dauerhaften Unternehmensspeicher für operative Ausfallsicherheit.

Supercomputing 2026 (SC26) - Phison Electronics (TW:8299TT), ein weltweit führender Anbieter von NAND-Flash-Speicherlösungen, gab heute die Einführung der Phison AI Data Platform (AIDP) mit generativer Business Intelligence (GenBI) bekannt. Dies ist ein schlüsselfertiges, souveränes KI-System, das auf der Supercomputing 2026 (SC26) am Stand Nr. 5413 vorgestellt wird. Basierend auf der Pascari aiDAPTIV-Cache-Speichertechnologie kombiniert Phison AIDP lokal gehostete KI-Modelle, integrierte Inferenzdienste, geregelte Analysen und persistenten Unternehmensspeicher. So werden Unternehmen dabei unterstützt, Business Intelligence zu schaffen, ohne die Kontrolle über ihre Daten, die Infrastruktur und die KI-Operationen zu verlieren.

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Phison AI Data Platform Brings Sovereign, On-Premises Generative BI to Enterprises

Da KI die Wettbewerbslandschaft neu gestaltet, sehen sich Unternehmen heute mit immer kürzeren Markteinführungszeiten konfrontiert, um Umsatzchancen zu nutzen und den sich wandelnden Kundenanforderungen gerecht zu werden. Die Lösung dieses Problems mit herkömmlichen Business-Intelligence-Tools würde auf vordefinierten Dashboards, Abfragen und Filtern beruhen, was manuelle Eingriffe erfordern würde, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Dies verlangsamt Analysen und Aktualisierungen, insbesondere in regulierten Branchen, in denen Beschränkungen beim Datenaustausch mit externen Quellen die Automatisierung einschränken.

Phison AIDP begegnet diesen Herausforderungen, indem es KI-Infrastruktur, lokal gehostete Modelle und Unternehmensanwendungen zu einer souveränen KI-Plattform vereint. Durch die Integration mit Wren AI ermöglicht es die Plattform Geschäftsanwendern und KI-Agenten, Fragen in natürlicher Sprache zu stellen, SQL-gestützte Erkenntnisse zu gewinnen und interaktive Analyse-Dashboards auf Basis vorhandener Unternehmensdaten zu erstellen. Die regulierte Kontextschicht von Wren AI stützt die Analyse auf genehmigte Geschäftsdefinitionen, Beziehungen und Zugriffsrichtlinien und hilft Unternehmen so, konsistentere und vertrauenswürdigere Business Intelligence bereitzustellen. Gleichzeitig sorgt die Partnerschaft von Phison mit TrueNAS für den Schutz von Unternehmensdaten und von Kunden kontrollierten Speicherdiensten bei privaten KI-Implementierungen, was eine Grundlage für umfassendere, dauerhafte Datendienste und die Widerstandsfähigkeit von KI in Unternehmen schafft.

"Heutzutage geht es bei KI in Unternehmen um mehr als nur die Gewinnung von Erkenntnissen. Sie erfordert vorhersehbare Leistung, dauerhaften Speicher und die Kontrolle über kritische Daten", sagte Michael Wu, GM und President von Phison US. "Bei Phison setzen wir uns seit 26 Jahren für den Schutz und die Speicherung kritischer Unternehmensdaten ein. Phison AIDP ist eine natürliche Weiterentwicklung dieses Versprechens, um einen souveränen KI-Einsatz mit größerer Modellflexibilität, Leistungstransparenz und souveräner Datenkontrolle zu ermöglichen und damit den Grundstein für eine hyperkonvergente Infrastruktur der nächsten Generation zu legen."

"Unternehmen benötigen KI, die anhand ihrer eigenen Daten und Geschäftsdefinitionen konkrete betriebliche Fragen beantworten kann", sagte Howard Chi, Mitgründer und CEO von Wren AI. "In der Fertigungsindustrie könnte das bedeuten, zu ermitteln, welche Lieferanten zu Produktionsverzögerungen beitragen. Im Gesundheitswesen könnte es bedeuten, die Wartezeiten der Patienten und die Kapazitäten in den verschiedenen Abteilungen zu analysieren. Für Finanzinstitute könnte es bedeuten, Veränderungen in der Performance des Kreditportfolios oder im Risikoengagement in den verschiedenen Kundensegmenten zu untersuchen. In Kombination mit der optimierten privaten KI-Infrastruktur von Phison ermöglichen wir Unternehmen, KI-gestützte Analysen zu skalieren und gleichzeitig die Kontrolle über ihre Daten, Modelle und Abläufe zu behalten."

"TrueNAS ist der erste Partner für Unternehmensspeicherlösungen der Phison AI Data Platform", sagte Jamila Gunawardena, Director of Solutions and Alliances bei TrueNAS. "Unternehmenskunden benötigen effektive, vertrauenswürdige private KI-Lösungen, die Datensouveränität gewährleisten und gleichzeitig die Kosten senken. TrueNAS bietet leistungsstarke Datendienste, vom Kunden kontrollierten Speicher und Datenschutz für KI-Workloads, beginnend mit einem unabhängigen, lokalen Speicherziel für GenBI-Backups und -Wiederherstellungen. Wir freuen uns darauf, im Zuge des Wachstums der Plattform gemeinsam mit Phison an den umfassenderen Anforderungen an die Datenverwaltung im Bereich der Unternehmens-KI zu arbeiten."

Dies sind einige der Eigenschaften und Vorteile von Phison AIDP:

Souveräne KI und Modellfreiheit

Vollständige Datenkontrolle: Sensible Unternehmensdaten, Prompts und KI-Ergebnisse bleiben in vom Kunden kontrollierten Umgebungen.

Modellflexibilität: Stellen Sie kompatible Open-Weight-, Unternehmens- und domänenspezifische KI-Modelle lokal bereit.

Operative Unabhängigkeit: Verringern Sie die Abhängigkeit von der Cloud und behalten Sie gleichzeitig die Kontrolle über die KI-Infrastruktur, die Sicherheit und die Governance.

Leistungsstarke KI-Inferenz für Unternehmen

Optimierte KI-Leistung: Steigern Sie die Effizienz bei der Inferenz durch integriertes Model Serving, Speicheroptimierung und Caching.

Vorhersehbare Skalierbarkeit: Labortests von Phison mit dem Wren-KI-Agenten verdeutlichen die Auswirkungen dieser Integration: aiDAPTIV ermöglichte auf denselben GPUs doppelt so viele gleichzeitige Sitzungen und eine 3,7-mal schnellere Zeit bis zum ersten Token.¹

Vereinfachte Bereitstellung: Beschleunigen Sie die Einführung von KI in der Produktion durch integrierte Inferenzdienste, Modellverwaltung und Kapazitätsplanung für Workloads.

Persistente Unternehmensintelligenz und Open Storage

Persistenter KI-Speicher: Speichert KI-Modelle, Unternehmenswissen und Anwendungskontext über mehrere Inferenzsitzungen hinweg, um Kontinuität zu gewährleisten und immer komplexere KI-Workloads zu unterstützen.

Open Storage-Ökosystem: Integrieren Sie zertifizierte Speicherlösungen für Unternehmen, wie beispielsweise TrueNAS, um skalierbare Datendienste, Inferenz-Caching sowie Datensicherung und Notfallwiederherstellung zu ermöglichen ohne an proprietäre Speichersysteme gebunden zu sein.

Praktisch umsetzbare Business Intelligence: Nutzen Sie die regulierte generative BI von Wren AI, um Unternehmensdaten mithilfe von Analysen in natürlicher Sprache und KI-gestützten Dashboards in umsetzbare Erkenntnisse umzuwandeln.

Verfügbarkeit

Phison AIDP mit GenBI ist ab sofort erhältlich, wobei die Implementierungen auf die individuellen Anforderungen jedes Unternehmens zugeschnitten sind. Phison arbeitet eng mit den Kunden zusammen, um deren Datenumgebungen und Business-Intelligence-Anforderungen zu analysieren, das passende System zu konfigurieren und die Lösung gemeinsam mit den Datenteams der Kunden zu integrieren und zu optimieren. Die KI-Server sind in Konfigurationen mit vier oder acht GPUs erhältlich. Phison präsentiert GenBI auf der SC26 am Stand Nr. 5413. Wenn Sie nach der Veranstaltung eine Demo anfordern möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an: aidp@phison.com. Das vollständige Produktdatenblatt und weitere Informationen finden Sie unter: https://phison.com/ai-data-platform-gen-bi/

Über Phison Electronics

Phison Electronics ist ein weltweit führender Anbieter von NAND-Flash-Controllern und Speicherlösungen, dessen Produkte in mehr als jeder fünften weltweit ausgelieferten SSD zum Einsatz kommen. Phison hat sich zu einem milliardenschweren Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern von denen 70 im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind und mehr als 2.000 Patenten entwickelt. Zu den Innovationen des Unternehmens gehört das Pascari-Portfolio an extrem leistungsstarken Enterprise-SSDs, die speziell für datenintensive Workloads in den Bereichen KI, Cloud und Hyperscale-Rechenzentren entwickelt wurden, darunter Pascari aiDAPTIV, eine preisgekrönte Lösung für kostengünstiges LLM-Training und Inferenz vor Ort.

Phison, das Phison-Design und das Phison-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Phison Electronics oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Produktangaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die abgebildeten Produkte können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

©2026 Phison Electronics oder deren verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Basierend auf Labortests von Phison, Oktober-November 2026: ein einzelner Server mit 8 GPUs, auf dem der Wren AI 2.5.1-Agent und Qwen3.8-27B mit und ohne aiDAPTIV bei derselben Reaktionszielvorgabe (160 gegenüber 80 gleichzeitigen Sitzungen) ausgeführt wurden. Die Zeit bis zum ersten Token ist der Medianwert. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Softwareumgebung, Modellarchitektur und Quantisierung variieren.

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[PHISON im Überblick]

Über 25 Jahre Erfahrung im Bereich des Designs von NAND-Controller-ICs und der Modulintegration.

Weltweit sind mehr als 5.000 Mitarbeiter beschäftigt, von denen mehr als 70 Ingenieure sind.

Weltweit fast 2.000 Patente im Bereich Speichertechnologie.

Strebt durch die "5+5"-Wachstumsstrategie einen langfristigen Umsatz von über 100 Milliarden NT$ an.

Der weltweite Marktanteil von SSD-Controllern liegt bei über 20 %.

Der weltweite Marktanteil von Steuerungen in Automobilqualität liegt bei über 40 %.

Phison unterhält langfristige strategische Partnerschaften mit führenden NAND-Herstellern, darunter KIOXIA, Micron, SanDisk, Samsung, SK Hynix und YMTC.

Mehr als 80 des Umsatzes von Phison stammen aus "hochwertigen" Anwendungsmärkten für NAND-Speicher, darunter Server, Automobilsysteme, eingebettete Systeme, industrielle Anwendungen, Spielekonsolen und generative KI. Dadurch ist Phison in der Lage, trotz Schwankungen im NAND-Branchenzyklus relativ stabile Umsätze und eine konstante Rentabilität aufrechtzuerhalten.

Phisons fundiertes Verständnis und die umfassende Integration im gesamten NAND-Ökosystem einschließlich starker bilateraler Partnerschaften mit vorgelagerten NAND-Herstellern und einer engen Zusammenarbeit mit nachgelagerten Kunden im Bereich der NAND-Speicheranwendungen stellen den unersetzlichen Mehrwert dar, den Phison seinen globalen Kunden und Partnern bietet, und sind ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, der es Phison ermöglicht, innerhalb der NAND-Branche widerstandsfähig und einflussreich zu bleiben.

[Zukunftsgerichtete Aussagen]

Informationen in dieser Pressemitteilung, die nicht historischer Natur sind, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Phison weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf den angemessenen Erkenntnissen und aktuellen Erwartungen von Phison beruhen und verschiedenen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aus einer Vielzahl von Gründen erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Veränderungen bei Angebot und Nachfrage, Produktions- und Lieferkapazitäten, Design-Wins, Markteinführungszeit, Wettbewerb, konjunkturellen Schwankungen, der finanziellen Lage der Kunden, Wechselkursschwankungen, rechtlichen Schritten, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Veränderungen der Weltwirtschaft, Naturkatastrophen und anderen unerwarteten Ereignissen, die das Geschäft und den Betrieb von Phison beeinträchtigen könnten. Dementsprechend sollten sich Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Phison keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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PHISON und Pascari

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PHISON Stellvertretender Sprecher

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PHISON und PASCARI

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