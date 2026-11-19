München (ots) -13 Unternehmen und ihre Kooperationspartner ausgezeichnetMoore schützen, Kindern Natur und gesunde Lebensmittel näherbringen, Ausbildung gemeinsam voranbringen: Unternehmen leisten gesellschaftliche Beiträge, die weit über Spenden hinausgehen. Für solche Kooperationen mit gemeinnützigen und staatlichen Partnern wurden 13 Unternehmen durch die gemeinnützige Organisation UPJ mit dem Deutschen Preis für Unternehmensengagement 2026 ausgezeichnet. Unter den Preisträgern sind bekannte Namen wie ALDI SÜD, Deloitte und Vonovia, aber auch kleine und mittlere Unternehmen. Die Preisverleihung fand am 18. November in der Versicherungskammer Bayern statt.Die Projekte decken ein breites Spektrum ab, von Teilhabe und Bildung über Klimaschutz bis zu demokratischen Werten, und kommen aus Handel, Finanzwirtschaft, Industrie, Immobilienwirtschaft und Beratung. Der bundesweite Preis wurde 2026 zum zweiten Mal verliehen. Der Sonderpreis wurde für besondere Kooperationen im Bereich Collective Impact vergeben.Alle Infos rund um den Preis: https://unternehmensengagementpreis.de/Was Unternehmensengagement konkret bewirktDie Gewinner-Projekte zeigen: Unternehmen bringen nicht nur Geld ein, sondern Fachwissen, Mitarbeitende und Netzwerke. Sie wirken dort, wo Wirtschaft und Gesellschaft sich direkt berühren - in Ausbildung und Nachbarschaft, im Klimaschutz und beim Schutz der Demokratie.Klima: Volkswagen Financial Services und REWE schützen gemeinsam mit dem NABU Moore - natürliche Kohlenstoffspeicher.Bildung und Chancengerechtigkeit: ALDI SÜD ermöglicht Kindern mit der GemüseAckerdemie Ernährungs- und Naturbildung. Amazon und Randstad bieten praxisnahe Einblicke für Kinder und Jugendliche und unterstützen sie auf dem Weg ins Berufsleben. Die Unternehmensallianz basecamp München vermittelt Auszubildenden als Lernort Zukunftskompetenzen.Demokratie und Menschenrechte: Deloitte engagiert sich für ostdeutsche Demokratie-initiativen. KfW stärkt kommunalpolitisches Engagement.Teilhabe und Zusammenhalt: Vaillant Group setzt sich dafür ein, dass jedes Kind ein warmes Zuhause hat. Generali unterstützt mit The Human Safety Net Geflüchtete. Vonovia engagiert sich gegen häusliche Gewalt.Über den Deutschen Preis für UnternehmensengagementEine Fachjury mit neun Expert*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft wählte aus 60 Bewerbungen die 13 überzeugendsten Projekte aus. Bewertet wurden die Qualität der Kooperation, ihre gesellschaftliche Wirkung, Innovationskraft und Nachhaltigkeit. Der Preis wird durch UPJ verliehen. Partner in diesem Jahr sind die Stiftung Mercator, Pfizer, SAP, die Versicherungskammer Stiftung und brand eins.Die Preisträger im ÜberblickKategorie "Gemeinsam für Vielfalt, Teilhabe und Zusammenhalt"- JUNiCKE Gruppe: Bücher-Heimat - Hand in Hand für kulturelle Vielfalt- Porsche: "Lukas" - Ein Lächeln für Unternehmenskinder mit anderen Stärken- Vonovia: Nebenan knallt's! Was kann ich tun?Kategorie "Gemeinsam für Bildung und Chancengerechtigkeit"- ALDI SÜD: GemüseAckerdemie - Gemeinsam für mehr Wertschätzung von Natur und Lebensmitteln- Amazon: Amazon Future Engineer- Randstad: Du bist ein Talent!Kategorie "Gemeinsam für Demokratie und Menschenrechte"- Deloitte: Deloitte & Demokratie- KfW: Charta der DemokratieKategorie "Gemeinsam für Klima und Umwelt"- REWE: NABU-Klimafonds- Volkswagen Financial Services: Moorschutz ist KlimaschutzSonderpreis Collective Impact- Generali: The Human Safety Net for Refugees- basecamp München (Allianz, BMW, Infineon, Siemens): Unternehmensallianz für erfolgreiche Ausbildung- Vaillant Group: Weil jedes Kind ein warmes Zuhause braucht.Presse-Kontakt (Rückfragen, Bildmaterial, Vermittlung von O-Tönen)Mareike SpendelKommunikation, UPJT: +49 (0)30 2787 406-13mareike.spendel@upj.deOriginal-Content von: UPJ e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179879/6393493