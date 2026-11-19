Unternehmen mit integrierter Netzwerkausfallsicherheit verzeichnen laut einer Studie von Opengear um $6 Millionen geringere Ausfallkosten.

Fast drei von vier Unternehmen (72 %) haben in den letzten 12 Monaten ein KI- oder Edge-Projekt aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Netzwerkausfallsicherheit verzögert, reduziert oder ausgesetzt. Dies besagt eine neue Studie von Opengear, ein Digi International Unternehmen (NASDAQ: DGII) www.digi.com ).

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72% of Organizations Have Delayed, Scaled Back or Paused AI and Edge Projects Over Resilience Concerns

Die gleiche Studie zeigt, wie sich die am besten vorbereiteten Unternehmen schlagen. Unternehmen mit integrierter Netzwerkresilienz das heißt, die auch bei einem Ausfall des Primärnetzwerks auf kritische Infrastruktur zugreifen und diese wiederherstellen können gaben an, dass ihre geschätzten durchschnittlichen Ausfallkosten in den letzten 12 Monaten um $6 Millionen niedriger waren als bei Unternehmen mit weniger ausgeprägter Resilienzfähigkeit ($12,4 Millionen gegenüber $18,8 Millionen). Der Vorteil erstreckt sich über Ausfälle hinaus auch auf die Bereitstellung, den Routinebetrieb und die Bereitschaft im Störungsfall.

Diese Herausforderung betrifft Unternehmen aller Reifegrade. Die Vorbereitung macht den Unterschied aus. Unternehmen mit fest verankerter Netzwerkresilienz verfügen mit fast doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit bereits vor dem Einsatz von KI oder Edge-Lösungen über sichere Fernzugriffs- und Wiederherstellungsfunktionen. Und fast alle haben bereits KI- oder Edge-Infrastrukturen implementiert im Vergleich zu etwa vier von fünf Unternehmen mit weniger ausgeprägten Resilienzfähigkeiten.

Im Juli und August 2026 führte Opengear eine Umfrage unter 514 CIOs und CISOs in den USA, Großbritannien, Deutschland, Indien und Australien durch. Die Befragten wurden anhand eines aus drei Kriterien zusammengesetzten Wertes in Gruppen eingeteilt: der Fähigkeit, aus der Ferne auf kritische Infrastruktur zuzugreifen und diese wiederherzustellen, wenn das primäre Netzwerk nicht verfügbar ist; der Häufigkeit, mit der Teams die Wiederherstellung ohne das primäre Netzwerk testen sowie der Abhängigkeit vom Einsatz von Technikern vor Ort. Befragte mit höheren Werten bilden die "Embedded"-Gruppe, diejenigen mit niedrigeren Werten die "Reactive"-Gruppe. Die Bezeichnungen beschreiben relative Positionen und nicht ein identisches Verhalten in jeder Organisation.

Der Vorteil zeigt sich bereits vor der Inbetriebnahme der Infrastruktur. Bei proaktiven Unternehmen war die Wahrscheinlichkeit, Verzögerungen bei der Bereitstellung von vier Tagen oder mehr zu melden, etwa halb so hoch wie bei reaktiven Unternehmen (21 gegenüber 39 %).

Eine der größten Diskrepanzen zeigt sich bei Routineaufgaben, nicht in Krisensituationen. Fast die Hälfte (49 %) der Befragten mit proaktivem Ansatz ist sehr zuversichtlich, dass ihre Teams bei routinemäßigen Infrastrukturänderungen den Zugriff, die Transparenz und die Kontrolle aufrechterhalten können im Vergleich zu 28 der Befragten mit reaktivem Ansatz.

Dieses Muster zeigt sich auch dann, wenn etwas schiefgeht. Im Falle eines Cybervorfalls sind 93 der proaktiven Unternehmen zuversichtlich, dass sie betroffene Systeme isolieren und gleichzeitig den Zugriff auf die nicht betroffene Infrastruktur aufrechterhalten könnten im Vergleich zu 74 der reaktiven Unternehmen.

"Die Branche hat Ausfallsicherheit traditionell als Reaktion auf Ausfälle betrachtet. Diese Studie zeigt, dass sie auch eine Quelle für Leistungsfähigkeit ist", sagte Patrick Quirk, President von Opengear. "Da sich Netzwerke über Rechenzentren, die Cloud, Zweigstellen und Edge-Standorte erstrecken, wird die Fähigkeit, einen sicheren Zugriff und die Kontrolle über diese Netzwerke aufrechtzuerhalten, zu einem der deutlichsten Maßstäbe, wie gut ein Unternehmen arbeiten und wachsen kann."

Auch proaktive Unternehmen betrachten Resilienz als Voraussetzung für Wachstum: 84 stimmen der Aussage zu, dass die Netzwerkresilienz mit dem Ausbau von KI und Edge-Infrastruktur an Bedeutung gewinnt im Vergleich zu 69 der reaktiven Unternehmen -, und die Unterstützung des Wachstums im Bereich KI, Edge- oder verteilter Infrastruktur ist bei den Erstgenannten die oberste Investitionspriorität in den kommenden 12 Monaten.

"KI und Edge-Computing gewinnen in der Geschäftswelt zunehmend an Bedeutung, und jedes Unternehmen stellt sich dieselbe Frage: Kann ich es sehen, darauf zugreifen und verwalten?", fügte Quirk hinzu. "Unternehmen, die von Anfang an Resilienz in ihre Architektur integrieren, verfügen bereits vor der Bereitstellung über Zugriff, Transparenz und Kontrolle und dieser Vorsprung wird zu einem dauerhaften Wettbewerbsvorteil."

Über Opengear

Opengear, ein Unternehmen der Digi International-Gruppe, bietet sichere und ausfallsichere Zugriffslösungen sowie Automatisierungsfunktionen zur Unterstützung kritischer IT-Infrastrukturen am ersten Tag, am schlimmsten Tag und an jedem Tag. Durch ihre Präsenz und Nähe ermöglichen die Lösungen von Opengear die Bereitstellung, Orchestrierung und Fernverwaltung von Netzwerkgeräten mithilfe innovativer Software und Geräte. Weltweit vertrauen Unternehmen aus den Bereichen Finanzwesen, digitale Kommunikation, Einzelhandel und Fertigung auf die Lösungen von Opengear. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Utah und unterhält ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Brisbane, Australien. Weitere Informationen finden Sie unter: www.opengear.com/

Über Digi International

Digi International (NASDAQ: DGII) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, die für ihren Geschäftsbetrieb entscheidenden Systeme aufzubauen, zu vernetzen und zu verwalten. Mit einem integrierten Portfolio aus Managed Services, intelligenter Software, sicherer Konnektivität und resilienten Edge-Lösungen ermöglicht Digi Unternehmen, Ressourcen in Echtzeit zu überwachen, zu aktualisieren und zu steuern, Compliance-Anforderungen besser zu erfüllen, Arbeitsabläufe zu optimieren und einen unterbrechungsfreien Betrieb verteilter Systeme sicherzustellen. Seit 1985 hilft Digi Unternehmen weltweit, ihre Betriebsabläufe zu modernisieren und Millionen von Geräten zuverlässig zu vernetzen. Weitere Informationen unter www.digi.com.

Haftungsausschluss

Die Antworten spiegeln die Ansichten der Teilnehmer zum Zeitpunkt der Umfrage wider und sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Branche insgesamt. Die vorgestellten Ergebnisse dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten nicht als verbindliche Branchentrends oder Prognosen interpretiert werden. Obwohl mit größter Sorgfalt auf die Richtigkeit geachtet wurde, stammen die Daten aus Selbstauskünften und unterliegen der Interpretation der Befragten. Die Angaben zu den durchschnittlichen Ausfallkosten sind Schätzungen, die aus in Intervalle unterteilten Umfrageantworten abgeleitet wurden, und sollten als vergleichende Schätzwerte und nicht als geprüfte Finanzzahlen betrachtet werden.

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