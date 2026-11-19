EQS-News: Milton Friedman Institute / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Istituto Milton Friedman: Seit 2022 gehen Russlands größte Privatunternehmen mit Preisnachlässen von bis zu 90 % in den Besitz neuer Eigentümer über



19.11.2026 / 00:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ROM, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- Das italienische Istituto Milton Friedman hat eine Studie mit dem Titel "The Lost Billionaires" veröffentlicht. Die Autoren untersuchten alle 106 Unternehmer, die in den russischen Forbes-Rankings aufgeführt waren, und stellten fest, dass zwischen Februar 2022 und Oktober 2026 die Hauptunternehmen von 15 von ihnen an neue Eigentümer übergingen. Die ehemaligen Eigentümer verloren etwa 13 Milliarden USD, während die neuen Eigentümer die Vermögenswerte weit unter dem Marktwert erwarben. Sechs Unternehmen wurden auf gerichtliche Anordnung hin ohne Entschädigung vom Staat beschlagnahmt: Rusagro, Domodedovo Airport, KDV Group, Yuzhuralzoloto, Metafrax und die Brennerei Amber Talvis. Einige wurden bereits weiterverkauft, wiederum mit einem Preisnachlass: Domodedovo ging für die Hälfte seines Ausrufpreises an eine Tochtergesellschaft des Flughafens Sheremetyevo, und Yuzhuralzoloto für 57 % an die BTS-Most Holding. Allein diese beiden Transaktionen brachten dem Haushalt 159,3 Milliarden Rubel ein - mehr als alle Privatisierungserlöse des Jahres 2024. Die übrigen neun Unternehmen wechselten im Rahmen von Transaktionen den Eigentümer, deren Bedingungen größtenteils von einer anderen Partei als dem Verkäufer diktiert wurden. Die Anteile der von der EU sanktionierten Aktionäre der Alfa-Bank gingen für etwa die Hälfte ihres Wertes an ihren Partner. Das russische Geschäft von Yandex wurde von einem vom Management geführten Konsortium mit einem von einer Regierungskommission geforderten Preisnachlass von mindestens 50 % erworben. Interros erwarb 35 % der TCS-Gruppe für nur 12-14 % des Marktpreises. Zu dieser Gruppe gehören auch Transaktionen, bei denen keine öffentlichen Anzeichen von Druck erkennbar sind: der Rückkauf der Anteile eines Mitbegründers durch Lukoil, der Verkauf der Kontrollmehrheit an der Rossium-Gruppe (Credit Bank of Moscow) sowie eine Transaktion, bei der der Eigentümer des Bauträgers FSK Group seine Anteile an einen geschlossenen Investmentfonds verkaufte. Die Autoren betonen, dass Russland nicht mit Venezuela oder der Türkei verglichen werden kann, wo der Staat mehr als tausend Unternehmen übernommen hat. Russland verstaatlicht keine ganzen Industriezweige: Jede Beschlagnahme beruht auf einem separaten Gerichtsverfahren mit eigenen rechtlichen Gründen, wie beispielsweise Korruption, Steuerhinterziehung oder die Verlagerung der Gewinne eines strategisch wichtigen Unternehmens ins Ausland. Alarmierend ist der Trend an sich. Im Jahr 2022 reichte die Generalstaatsanwaltschaft 17 Klagen auf Vermögensbeschlagnahme ein; im Jahr 2025 waren es etwa 70, und einige Fälle wurden innerhalb weniger Tage entschieden. Die Wirtschaft wurde von zwei Seiten unter Druck gesetzt: EU-Sanktionen zwangen Eigentümer zum Verkauf ihrer russischen Vermögenswerte, während russische Vorschriften die Bedingungen diktierten. Ein Verkauf garantierte zudem keine Aufhebung der Sanktionen: Die Aktionäre der Alfa-Bank verkauften ihre Anteile im Jahr 2024, doch eine Gesellschaft wurde erst im September 2026 von der Börse genommen, und die andere unterliegt weiterhin Sanktionen. Gemessen an der gesamten Forbes-Liste sind die Verluste gering und belaufen sich auf etwa 2 % des Gesamtvermögens der russischen Milliardäre auf ihrem Höchststand im Jahr 2021. Doch wie die Autoren anmerken, ist das Signal an andere Eigentümer von größerer Bedeutung. Fabriken, Banken und Flughäfen werden unter neuen Eigentümern weiterbetrieben, während das Land etwas weniger Sichtbares, aber Wertvolleres verliert: eine Klasse unabhängiger Großunternehmer und damit die Fähigkeit des Marktes, Unternehmen fair zu bewerten. Vollständiger Text der Studie: https://www.friedmaninstitute.it/2026/11/17/russia-15-billionaires-have-lost-their-main-business-through-confiscations-and-disposals-since-2022/ View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/istituto-milton-friedman-seit-2022-gehen-russlands-groWte-privatunternehmen-mit-preisnachlassen-von-bis-zu-90--in-den-besitz-neuer-eigentumer-uber-302944555.html



19.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News