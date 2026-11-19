Köln (ots) -Gutes Essen statt Fastfood, ein bunter Auftritt statt Einheitslook: Sebastian Lege zeigt Persönlichkeit - im Küchenstudio ebenso wie bei der Wahl seiner Kopfbedeckung. Der TV-Koch und Produktentwickler ist seinen Fans mit coolen Caps, Schirm- und Strickmützen vertraut; privat greift er auch gerne zu Fedora und Panama. Diese Leidenschaft für Hüte würdigt die Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V. (http://www.hut-mode.de) (GDH) wieder mit einer besonderen Auszeichnung: Als 14. "Hutträger des Jahres" erhielt Lege den goldenen Hut und trägt den Titel für 2026. Er ist Nachfolger von Prominenten aus der Musik- und TV-Szene wie Jan Delay, Torsten Sträter, Johannes Oerding oder Horst Lichter.Sebastian Lege sagte dazu in Köln: "Wie cool ist das denn bitte! Ich bin Hutträger des Jahres 2026 und ich freue mich sehr, vielen lieben Dank. Ich habe bereits einige exorbitante Hut-Modelle gekauft und ich finde, das Handwerk des Hutmachens muss man fördern, das ist richtig cool. Das macht eine Klamotte richtig schick."Sebastian Lege ist einer der bekanntesten TV-Köche Deutschlands. Bekannt ist der TV-Koch, Food-Experte und Autor von Kochbüchern aus TV-Shows wie "besseresser", "Lege kommt auf den Geschmack" oder "Sebastian Lege packt aus". Ab 2027 wird er exklusiv bei RTL Deutschland zu sehen sein. Seine Fans kennen den 48-Jährigen modeaffin. Und er trägt gerne coole Kopfbedeckungen - häufig Schirm- und Strickmützen und privat Caps und Hüte wie Fedoras und Panamas. Kein Wunder, dass die GDH-Mitglieder (https://hut-mode.de/hutgeschaefte-finden/) und Modepartner (https://hut-mode.de/aktuelle-trends/) den Prominenten Sebastian Lege als Hutträger des Jahres 2026 auszeichnen. GDH-Vorstandsmitglied Susanne Bollmann überreichte dem Food-Experten den Goldhut - ein Unikat, das aus einer hölzernen Hutform designt wurde, die zur Herstellung von Hüten aus Wolle und Filz nötig ist, so die Modistin aus Remscheid.Den goldenen Hut-Award als "Hutträger des Jahres 2026" der Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V. GDH wird er zu Hause stellen, bestätigte Hutträger Lege. Er ist der 14. Hutträger des Jahres in Folge. Seit 2013 nominieren die Mitglieder und Lieferanten-Partner Göttmann, Faustmann, Bullani, Gebeana, Balke Fashion, Kangol, Bailey und Fiebig der GDH prominente Persönlichkeiten, die gerne und stilsicher Hut und Mütze tragen. Seine Vorgänger sind Jan Delay, Torsten Sträter, Johannes Oerding, Horst Lichter oder Massimo Sinató, um nur einige zu nennen. Die Verleihung bildet den Höhepunkt zum Internationalen Tag des Hutes am 25. November, den der Hutfacheinzelhandel mit Aktionen feiert.Prominente Hutträger/innen, ausgezeichnet vom Hutverband GDH e.V. seit 2013- Jan Delay - Hutträger 2025, Musiker- Torsten Sträter - Hutträger 2024, Comedian- Kai und Thorsten Wingenfelder - Hutträger 2023, Musiker- Max Mutzke - Hutträger 2022, Sänger/Songwriter- Prof. Dr. Harald Lech - Hutträger 2021, Wissenschaftler, Fernsehmoderator- Horst Lichter - Hutträger 2020, Koch, Fernsehmoderator- Johannes Oerding - Hutträger 2019, Singer-/Songwriter- Massimo Sinató - Hutträger 2018, Profi-Tänzer und Entertainer- Gregor Meyle - Hutträger 2017, Singer-/Songwriter- Jan Josef Liefers - Hutträger 2016, Schauspieler (u.a. Tatort Münster), Musiker- Roger Cicero - Hutträger 2015, Musiker, leider 2016 verstorben- Andreas Hoppe - Hutträger 2014, Schauspieler (u.a. Tatort Ludwigshafen)- Nadine Angerer - Hutträgerin 2013, Frauenfußball-NationalmannschaftGemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V. GDHWenn es um Kopfbedeckungen geht, dann sind die Hutfachgeschäfte der Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V. die erste Adresse. Geschäfte mit sehr langer handwerklicher Tradition, von Norderney bis München. Der Hutverband GDH vertritt die Interessen der Mitglieder mit Branchenarbeit, Kommunikation und dem Shop-Finder unter www.hut-mode.de. Seit 2013 nominieren die Mitglieder und Lieferanten-Partner der GDH e.V. prominente Persönlichkeiten, die gerne und stilsicher Hut und Mütze tragen. Die Award-Verleihung findet im Rahmen des "Internationalen Tag des Hutes" statt, der von Tokio bis New York weltweit am 25. November von Hutträgerinnen und Hutträgern gefeiert wird.Pressekontakt:Pressebüro Kölni.A. Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte (GDH) e.V.Kirsten Reinhardtwww.hut-mode.deOriginal-Content von: Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122542/6393495