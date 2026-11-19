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Indiens Premierminister Narendra Modi eröffnet Initiative des IIT Madras zur Erstellung von 3D-Atlanten von mehr als 100 menschlichen Gehirnen



19.11.2026 / 00:40 CET/CEST

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Das Sudha Gopalakrishnan Brain Centre am IIT Madras, der führenden ingenieurwissenschaftlichen Hochschule Indiens, will die weltweit grösste Sammlung dreidimensionaler Karten vollständiger menschlicher Gehirne mit zellulärer Auflösung erstellen und damit die Erforschung der Struktur, Entwicklung und Erkrankungen des Gehirns voranbringen. CHENNAI, Indien, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- Indiens Premierminister Narendra Modi hat am Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras), der führenden ingenieurwissenschaftlichen Hochschule Indiens, ein bahnbrechendes Projekt zur Erforschung des menschlichen Gehirns ins Leben gerufen. Am 11. Oktober 2026 gab Narendra Modi den Startschuss für eine wissenschaftliche Initiative des Sudha Gopalakrishnan Brain Centre (SGBC) am IIT Madras zur Erstellung von 3D-Atlanten von mehr als 100 menschlichen Gehirnen mit zellulärer Auflösung. Dabei sollen alle Lebensphasen vom Fötalstadium bis ins hohe Alter sowie Erkrankungen des Gehirns berücksichtigt werden. Ziel der Initiative ist es, die weltweit grösste Sammlung dreidimensionaler Karten vollständiger menschlicher Gehirne mit zellulärer Auflösung zu erstellen und damit die Erforschung der Struktur, Entwicklung und Erkrankungen des Gehirns voranzubringen. Im Rahmen der Initiative werden fortschrittliche Bildgebungs-, Datenverarbeitungs- und Visualisierungstechnologien des SGBC eingesetzt, um vollständige Gehirne verstorbener Menschen digital und detailgetreu zu kartieren. Diese Daten werden öffentlich zugänglich sein und Forschenden sowie medizinischen Fachkräften weltweit die Möglichkeit bieten, die Struktur des menschlichen Gehirns in einer bisher unerreichten Detailtiefe zu untersuchen. Kris Gopalakrishnan, Distinguished Alumnus des IIT Madras, Mitbegründer von Infosys und einer der wichtigsten Förderer des Zentrums, erklärte: "Der Besuch des Premierministers wird Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler inspirieren und private Förderer ermutigen, Spitzenforschung in Indien zu unterstützen und weiter auszubauen." Prof. Mohanasankar Sivaprakasam, Leiter des SGBC am IIT Madras, erklärte: "Die Initiative vereint Hirnforschung, Ingenieurwissenschaften, Medizin und Technologie und hat das Potenzial, die Neurowissenschaften und die Neuromedizin auf Jahrzehnte hinaus zu prägen." Zum Auftakt der Initiative stellte der Premierminister auch C-STROKE vor, den weltweit ersten 3D-Atlas eines menschlichen Gehirns nach einem ischämischen Schlaganfall. Der mit Unterstützung von Prem Watsa, Distinguished Alumnus des IIT Madras und Chairman von Fairfax Financial, erstellte Atlas verknüpft klinische Magnetresonanztomografie-Aufnahmen (MRT) mit mikroskopischen Untersuchungen des Hirngewebes. Anhand von mehr als 1.000 annotierten Hirnschnitten erfasst C-STROKE zelluläre Indikatoren für den Zustand der Nervenzellen, Neuroinflammation, Störungen der Blut-Hirn-Schranke, Sauerstoffmangel und axonale Schädigungen. Die frei zugänglichen Visualisierungs- und Analysewerkzeuge sollen Forschende dabei unterstützen, krankhafte Veränderungen infolge eines Schlaganfalls zu untersuchen und potenzielle therapeutische Angriffspunkte zu identifizieren. Das Zentrum hat bereits zwei Atlanten veröffentlicht: "DHARANI" (2025), der die Entwicklung des fetalen Gehirns im zweiten Schwangerschaftstrimester dokumentiert, und "ANCHOR" (2026), der den Hirnstamm von Föten, Kindern und Erwachsenen abbildet. An der übergeordneten Forschungsinitiative sind mehr als 200 Forschende, Ingenieurinnen und Ingenieure sowie technische Fachkräfte des SGBC, über zehn medizinische Einrichtungen in Indien und mehr als 30 führende Forschende aus über zehn Ländern beteiligt. Das Zentrum wird derzeit von mehr als 20 Unternehmen und philanthropischen Organisationen unterstützt. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/indiens-premierminister-narendra-modi-eroffnet-initiative-des-iit-madras-zur-erstellung-von-3d-atlanten-von-mehr-als-100-menschlichen-gehirnen-302944563.html



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