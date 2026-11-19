Die Vereinbarung unterstreicht den Ausbau der Beziehungen von SWISSto12 zu wichtigen Akteuren im deutschen Raumfahrt-Ökosystem

SWISSto12, eines der am schnellsten wachsenden Satelliten- und Luft- und Raumfahrtunternehmen der Welt, gab heute bekannt, dass es das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) als Hauptlieferanten für Flugdynamik-Software für seine bevorstehenden HummingSat-GEO-Satellitenmissionen unter Vertrag genommen hat.

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SWISSto12 has selected DLR's GSOC as its primary flight dynamics software provider for upcoming HummingSat GEO satellite missions.

GSOC wird im Rahmen dieser Vereinbarung Leistungen erbringen, die von der Bahnbestimmung über die Bahnberechnung, Manöverplanung und Kalibrierung bis hin zu Bahnereignissen, Antennenausrichtung und langfristiger Missionsanalyse reichen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Flugdynamik in allen SWISSto12-Programmen zu standardisieren und dabei eine bewährte europäische Lösung zu nutzen, die in die Bodensegmentarchitektur des Unternehmens integriert ist. GSOC ist Teil des DLR-Instituts für Raumflugbetrieb und Astronautentraining in Oberpfaffenhofen bei München.

Die GSOC-Flugdynamik-Software liefert hochpräzise und praxiserprobte Modelle, die die Fähigkeiten von SWISSto12 in den Bereichen Missions- und Systemengineering ergänzen. Dadurch wird die Bahnpräzision erhöht, das Betriebsrisiko verringert und die Gesamteffizienz der Mission verbessert. Dies ist besonders relevant für Plattformen der GEO- und HummingSat-Klasse, einschließlich Missionen mit elektrischem Bahnanstieg, elektrischer Positionshaltung sowie kombinierter Bahn- und Lageregelung.

Der Vertrag baut auf einer bestehenden Zusammenarbeit auf, in deren Rahmen das DLR GSOC SWISSto12 bei Missionsanalyseaktivitäten in verschiedenen Programmen unterstützt, und spiegelt das umfassende Engagement des Unternehmens wider, die Zusammenarbeit innerhalb des europäischen Raumfahrt-Ökosystems zu stärken.

"Unsere Zusammenarbeit mit der Flight Dynamics Services-Gruppe des DLR am GSOC vereint zwei sich ideal ergänzende Kompetenzen fortschrittliche Satellitensysteme und Spitzenkompetenz in der Flugdynamik", so Emile de Rijk, CEO von SWISSto12. "Diese Partnerschaft stärkt unseren Kurs, Missionen auf bewährten, hochpräzisen Grundlagen aufzubauen und gleichzeitig unsere Lieferkette weiterhin in einem der stärksten Kompetenzzentren Europas zu verankern."

"Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat SWISSto12 bereits seit den frühen Phasen der HummingSat-Missionen unterstützt. Die enge Zusammenarbeit hat zur Weiterentwicklung unserer Flugdynamik-Software beigetragen, die nun den spezifischen Anforderungen von HummingSat entspricht. Wir freuen uns sehr, diese erfolgreiche Partnerschaft weiterzuführen und die Raumfahrt in Europa weiter zu stärken", sagte Prof. Felix Huber, Direktor des DLR-Instituts für Raumflugbetrieb und Astronautentraining.

Über SWISSto12

SWISSto12 ist ein führender Wegbereiter der neuen Weltraumwirtschaft und nutzt patentierte Fertigungs- und Konstruktionstechnologien wie den 3D-Druck zur Herstellung bahnbrechender Nutzlasten. Diese können auf jeder Plattform, für jede Mission und in jeder Umlaufbahn eingesetzt werden entweder auf einem Satelliten eines Drittanbieters oder auf der firmeneigenen kompakten, geostationären Plattform HummingSat. SWISSto12 wurde 2011 gegründet und liefert derzeit sieben HummingSat-GEO-Plattformen an globale Betreiber sowie Nutzlasten für mehrere LEO-Konstellationen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von 110 Millionen CHF und verzeichnet seit 2022 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 110 %. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.swissto12.ch.

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