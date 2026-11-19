Osnabrück (ots) -Sicherheitsexpertin Claudia Major sieht die Ukraine vor dem Winter militärisch in einer "dramatischen" Lage. "Russland setzt seine Entvölkerungsstrategie fort und zerstört die Lebensgrundlagen. Es produziert mehr und schneller Drohnen und Raketen, die auf eine bereits geschwächte Infrastruktur treffen. Die Ukraine kann ballistische Raketen kaum abwehren", sagte Major, Senior Vice President beim German Marshal Fund, im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz, Donnerstagsausgabe). An der Front sehe es für die Ukraine zwar "relativ gut aus", sie habe Territorium gutgemacht und Russland aufgehalten, bedeutende russische Durchbrüche im Winter halte sie daher für "sehr unwahrscheinlich", sagte Major weiter. "Die große Schwachstelle der Ukraine ist das Hinterland."Die Sicherheitsexpertin rief die Europäer zu größerer Entschlossenheit bei der Hilfe der Ukraine auf. Notwendig seien "mehr Flugabwehr, Unterstützung der ukrainischen Rüstungsindustrie, Finanzierung des Staatshaushaltes, um das Land am Laufen zu halten", so Major in dem Interview. "Gleichzeitig sollten sie Russland schwächen, etwa die Versorgung der russischen Rüstungsindustrie erschweren. Schließlich die eigene Verteidigung und Resilienz stärken und politisch eine gemeinsame europäische Position vertreten."Die Hilfe für Kiew sei im Interesse Deutschlands und Europas, sagt Major: "Putin will über die Ukraine hinaus die europäische Sicherheitsordnung umschreiben und die globale Ordnung verändern. Die Ukraine ist nicht der Schluss. Die Ukraine ist der Test. Russland ist bereit, seine Ziele militärisch durchzusetzen", so die Sicherheitsexpertin zu noz.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6393497