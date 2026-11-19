Osnabrück (ots) -Die führende Sicherheitsexpertin Claudia Major hat den Europäern vor dem Gipfel der "Koalition der Willigen" an diesem Donnerstag in Berlin Planlosigkeit und fehlenden Mut vorgeworfen. "Die Frage ist doch: Was ist die europäische Vorstellung davon, wie dieser Krieg enden soll? Mein Eindruck ist, dass wir keine haben", sagte Major im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz, Donnerstagsausgabe). "Es läuft darauf hinaus, die Ukraine am Leben zu erhalten und zu hoffen, dass sich irgendwo etwas verändert: in Moskau, in Washington oder in der Ukraine", sagte Major weiter. "Die Europäer sind bislang nicht gewillt, die harten Entscheidungen zu treffen, die möglicherweise das russische Kalkül verändern könnten."Bundeskanzler Friedrich Merz hat für Donnerstag Vertreter aus 35 Ländern eingeladen, um über Schritte in Richtung Waffenstillstand und die weitere Unterstützung der Ukraine zu beraten. Zu den Teilnehmern gehören neben US-Chefunterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner sowie dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premier Andy Burnham.Major erwartet vom Gipfel "keine weltbewegenden Entscheidungen". Absehbar seien neue Abstimmungen mit der Ukraine "und hoffentlich eine Einigung auf ein Verhandlungsmandat" der Europäer, wie sie zu noz sagte.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6393496