Seit 2018 haben die 52 Finalisten des Wettbewerbs mehr als 700 Millionen Euro eingeworben

Der Automobile Club de France (ACF) und ESSEC Alumni starten die 10. Ausgabe des Grand Prix ACF AutoTech, des führenden Wettbewerbs für Start-ups aus der Automobil- und Mobilitätsbranche. Französische sowie internationale Start-ups können sich bis zum 27. November 2026 um 23:59 Uhr (CET) auf www.grandprixacfautotech.com bewerben.

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Jury members and former finalist startups for the launch of 10th Edition of Grand Prix ACF AutoTech (c) Quentin Vaquez

Seit 2018 hat der Wettbewerb 52 Finalisten ausgewählt, darunter Chargemap, Hiflow, ChargeGuru und Geolith, die zusammen mehr als 700 Millionen Euro eingeworben haben. Nur sechs sind gescheitert: Das entspricht einer Erfolgsquote von fast 90 %. Bei der Ausgabe 2026 wurden Altrove mit dem Grand Prix ACF, Bloomineral mit dem ACF Pioneer Prize sowie der GreenTech Mention und IoT.bzh mit dem Industrialisierungspreis ausgezeichnet.

"Zehn Ausgaben sind eine Leistung, auf die wir stolz sind. Die Zahl der Bewerbungen, die jedes Jahr steigt, zeigt, welchen Nutzen wir für die Branche haben. Start-ups aus der Automobil- und Mobilitätsbranche: Bewerben Sie sich und werden Sie Teil der Gemeinschaft unserer Finalisten!", sagte Richard de Cabrol, Gründer und Geschäftsführer des Grand Prix ACF AutoTech.

Unter der hohen Schirmherrschaft von Yann de Pontbriand, Präsident des ACF, und Thierry Peugeot, Präsident des ESSEC Alumni Automotive Mobility Club, vergibt der Wettbewerb vier Auszeichnungen: den Grand Prix ACF, den ACF Pioneer Prize für Start-ups in der Gründungsphase, die GreenTech Mention sowie den gemeinsam mit Bpifrance vergebenen Industrialisierungspreis für ehemalige Finalisten.

Eine 10. Ausgabe mit Schwerpunkt auf KI, Deep Tech und internationaler Reichweite

Neue Partner: die FIA, die parallel zum Finale eine Diskussionsrunde zum Thema Innovation veranstalten wird; der deutsche Fonds Leap4 (100 Millionen Euro), einer von neun Partner-VC-Fonds, die jedem Finalisten neun Stunden individuelles Investorencoaching bieten; die Fachmesse Big Data AI Paris; sowie der Cluster Systematic Paris Region. Sie ergänzen die Premium-Partner Crédit Agricole Personal Finance Mobility, Fidal, Forvia, Motul, OPmobility, Renault Group sowie Renault Trucks (Volvo Group).

Teilnahmeberechtigt: Unternehmen, die jünger als zehn Jahre sind und sich zu mindestens 50 im Besitz natürlicher Personen befinden.

Zeitplan

27. November 2026: Bewerbungsschluss

12. Januar 2027: Bekanntgabe der Halbfinalisten

23. Februar 2027: Bekanntgabe der sechs Finalisten

28. April 2027: Live-Finale und Preisverleihung im Automobile Club de France

Informationen zum Grand Prix ACF AutoTech

Der Grand Prix ACF AutoTech, seit 2018 vom ACF und ESSEC Alumni organisiert, präsentiert jedes Jahr die vielversprechendsten Start-ups aus der Automobil- und Mobilitätsbranche.

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Presse

Richard de Cabrol, Grand Prix ACF AutoTech, +33 6 51 38 16 38, richard.decabroldemoute@essec.edu