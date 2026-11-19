Im Biotech-Sektor bahnt sich eine neue Übernahmewelle an. Große Pharmakonzerne investieren Milliarden in innovative Wirkstoffe und vielversprechende Forschungstechnologien. Besonders kleinere Biotech-Unternehmen mit fortgeschrittenen Medikamentenentwicklungen könnten dadurch zunehmend in den Fokus geraten. Für Anleger eröffnet sich damit eine spannende Möglichkeit, denn Übernahmeangebote können erhebliche Kursaufschläge auslösen. Warum die Pharmabranche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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