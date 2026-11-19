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LevelTen Energy expandiert in den asiatisch-pazifischen Raum, um die globalen Märkte für saubere Energie auszubauen.



19.11.2026 / 04:05 CET/CEST

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Die Expansion beginnt in Indien mit einer 500-MW-Ausschreibung im Auftrag eines globalen Hyperscalers. MADRID, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- LevelTen Energy, das in Europa und Nordamerika tätig ist, gab heute seine Expansion in die Region Asien-Pazifik (APAC) bekannt. Mit diesem Schritt dehnt sich der weltweit größte Marktplatz für saubere Energie in eine Region aus, die Hälfte des weltweiten Stromverbrauchs verursacht. LevelTens Aktivitäten im asiatisch-pazifischen Raum beginnen in Indien, wo das Unternehmen im Dezember im Auftrag eines globalen Hyperscalers eine Ausschreibung für ein 500-MW-Projekt im Bereich saubere Energie veröffentlichen wird - die erste ihrer Art in diesem Land. Weitere Ausschreibungen in Indien und der Eintritt in zusätzliche Märkte im asiatisch-pazifischen Raum werden folgen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 hat LevelTen über mehr als 700 Marktprozesse in 35 Ländern Stromabnahmeverträge (PPA), akkreditierte Kapazitäten, Projektrechte (M&A), Herkunftsnachweise und Speicherverträge im Wert von über 30 Milliarden US-Dollar vermittelt. "Vor zehn Jahren war der Kauf von sauberem Strom in Nordamerika und Europa ein langsamer, undurchsichtiger Prozess, der für viele Unternehmen unerreichbar war", sagte Bryce Smith, CEO von LevelTen Energy. "LevelTen bietet die notwendige Marktinfrastruktur für die Skalierung von Märkten für saubere Energie und ermöglicht es so viel mehr Käufern, vertrauensvoll einzukaufen. Ausgehend von Indien übertragen wir diese Skalierungssäulen auf den asiatisch-pazifischen Raum, um sicherzustellen, dass das anhaltende Wirtschaftswachstum der Region nicht auf Kosten der Klimaziele geht." Laut UN entfällt etwa die Hälfte des weltweiten Stromverbrauchs und 60 % der Treibhausgasemissionen auf die APAC-Region, und ihre Strommärkte öffnen sich zunehmend für die Beschaffung durch Unternehmen. Indien, das auf dem besten Weg ist, bis 2028 zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt aufzusteigen und stark von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen ist, zeigt, was auf dem Spiel steht. Die Nachfrage nach Rechenzentren und Produktionskapazitäten im indischen Stromnetz steigt rasant an, wobei Kohle immer noch 72 % der Stromerzeugung deckt. Für multinationale Konzerne bieten die Beschaffungsmöglichkeiten in Indien einen direkten Hebel zur Dekarbonisierung der Lieferkette. LevelTen-Kunden können nun die Plattform, die Daten und die Prozesse, die sie in Nordamerika und Europa nutzen, auf Indien ausweiten, während in Indien ansässige Unternehmen Zugang zu den Funktionen und dem umfangreichen Netzwerk der LevelTen-Plattform erhalten. Die bevorstehende Ausschreibung für Indien ist die erste von vielen, die LevelTen in der Region durchführen will. Alle teilnehmenden Entwickler erhalten anonymisierte Daten, die ihre Projekte mit dem Gesamtmarkt vergleichen. Die Teilnahme ist wie immer für Entwickler kostenlos. Entwickler, die an einer Teilnahme an der indischen Ausschreibung interessiert sind, und Unternehmen, die untersuchen, was die Erweiterung für ihre Programme im Bereich saubere Energie bedeutet, werden gebeten, sich an info@leveltenenergy.com zu wenden. Über LevelTen Energy LevelTen Energy wurde 2016 gegründet und ist die branchenweit größte Plattform für Deals im Bereich saubere Energie. LevelTen verbindet Energiekäufer und -verkäufer im Versorgungsmaßstab und hilft ihnen, Geschäfte schneller zu finden, zu analysieren und abzuschließen. Durch seine Transaktionsinfrastruktur, die den weltweit größten Marktplatz für saubere Energie, hochmoderne Transaktionsinstrumente und die branchenweit vertrauenswürdigste Marktintelligenz umfasst, liefert LevelTen effiziente Abnahmeverträge und bringt Gigawatt an sauberer Energie ins Stromnetz. Der LevelTen Marketplace ist bereits in über 35 Märkten in Nordamerika und Europa aktiv und unterstützt eine breite Palette von Transaktionstypen, darunter Stromabnahmeverträge, Kapazitätsverträge, Herkunftsnachweise, Energiespeicherverträge und granulare Zertifikate. Die Marktintelligenzsoftware und -berichte von LevelTen sorgen für beispiellose Transparenz auf den Energiemärkten. Mehr erfahren Sie unter leveltenenergy.com . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/levelten-energy-expandiert-in-den-asiatisch-pazifischen-raum-um-die-globalen-markte-fur-saubere-energie-auszubauen-302944056.html



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