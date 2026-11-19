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2,16 g/t Gold über 37,0 Meter, einschließlich 5,10 g/t Gold über 9,0 Meter in der Goldlagerstätte 'Nyam'.

ANZEIGE/WERBUNG - Entgeltliche Marketingmitteilung zu Newcore Gold Ltd. Bezahlte Werbung für Newcore Gold Ltd.: Der Emittent unterhält einen entgeltlichen Investor-Relations-Vertrag mit SRC swiss resource capital AG, die als Auftraggeberin JS Research GmbH beauftragt und vergütet; für diesen Artikel besteht kein direkter Vergütungsweg zwischen dem Emittenten und JS Research · Erstellt, veröffentlicht und verbreitet von: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte · Zusätzliche Verbreitung: SRC swiss resource capital AG über PresseBox · Erstveröffentlichung: 19. November 2026; 5:28 Uhr Europe/Berlin-Zeit ·

Liebe Leserinnen und Leser,

Rick Rule und Jeff Phillips sehen Chancen bei Goldaktien: Rule, ein langjähriger Rohstoffinvestor und ehemaliger Leiter des US-Geschäfts von Sprott, bringt jahrzehntelange Erfahrung mit Bergbauinvestitionen mit. Phillips ist ein erfahrener Investor und Finanzier kleinerer Explorations- und Bergbauunternehmen.

Phillips erwartet höhere Goldpreise auf lange Sicht. Dass zahlreiche Minenaktien trotz des starken Goldpreises zurückbleiben, bestärkt seinen Optimismus. Rule betrachtet Kursrückgänge als potenzielle Einstiegschancen - entscheidend bleiben jedoch die Qualität der Projekte und die Erfahrung des Managements. Für Anleger rückt damit eine zentrale Frage in den Vordergrund: Welche Unternehmen können das günstige Goldumfeld in konkrete Projektfortschritte umsetzen? Hier setzt unser Blick auf Newcore Gold (WKN: A2QATA) an.4

Hochgradiges Gold angetroffen unterhalb der Reserventagebaugrube!

Newcore Gold (WKN: A2QATA) meldete neue Bohrergebnisse am 28. Oktober 2026 aus der Nyam-Goldlagerstätte im Goldprojekt "Enchi' im Südwesten Ghanas. Vier Diamantbohrungen mit insgesamt 1.192 Metern zielten auf die Fortsetzung eines hochgradigen Erzkörpers im südlichen Teil von Nyam in der Tiefe ab. Nach Unternehmensangaben durchschnitten sie hochgradige Goldmineralisierung im oberen Bereich der frischen, also unverwitterten Mineralisierung.

Im Mittelpunkt steht Bohrloch NBDD093: Es durchschnitt 2,16 g/t Gold über 37,0 m ab 205 m, einschließlich 5,10 g/t Gold über 9,0 m ab 233 m. Die Bohrung sollte dazu dienen, abgeleitete (Inferred) Ressourcen in angezeigte (Indicated) Ressourcen umzuwandeln - unterhalb der Tagebaugrube, welche die aktuelle Mineralreserve begrenzt.1

Eigene Darstellung, Daten: Newcore Gold Ltd.

Bohrloch NBDD094, angesetzt 40 Meter südlich von NBDD093, durchschnitt 1,51 g/t Gold über 21,0 m ab 221 m, einschließlich 5,37 g/t Gold über 5,0 m ab 231 m. NBDD095A, gebohrt 60 m nördlich von NBDD093, durchschnitt 0,82 g/t Gold über 40,0 m ab 296 m, einschließlich 2,12 g/t Gold über 9,0 m ab 296 m. Sämtliche Angaben beziehen sich auf Bohrlängen; die wahren Mächtigkeiten schätzt Newcore auf 75% bis 85% dieser Längen.1

Potenzial für die Umwandlung von Ressourcen und das Wachstum der Reserven!

Laut Greg Smith, VP Exploration von Newcore, durchschnitten die Bohrungen Gold unterhalb der Reservenschätzung zugrunde liegende Tagebaugrube und zeigen damit Möglichkeiten zur Umwandlung von Ressourcen und für künftiges Reservenwachstum auf. Die 2026 gemeldeten Bohrergebnisse sind weder in der aktuellen Ressourcenschätzung noch in der Vormachbarkeitsstudie (PFS) vom Juni 2026 enthalten.

Newcore Gold (WKN: A2QATA) erwartet, dass die 2026 abgeschlossenen Bohrungen in künftige Wirtschaftlichkeitsstudien einfließen und die Minenplanung weiter optimieren können. Für Nyam weist Newcore eine wahrscheinliche (Probable) Mineralreserve von 7,2 Millionen Tonnen mit 0,76 g/t Gold aus, entsprechend 175.000 Unzen. Darüber hinaus bestehen angezeigte Mineralressourcen von 13,5 Millionen Tonnen mit 0,66 g/t (287.000 Unzen) und abgeleitete Mineralressourcen von 5,5 Millionen Tonnen mit 0,68 g/t (120.000 Unzen). Die Lagerstätte liegt rund 15 Kilometer östlich der Stadt Enchi.1

Vormachbarkeitsstudie steckt den Rahmen ab!

Die Projektplanung basiert auf der PFS für einen Tagebau: Bei 3.800 US-Dollar je Unze weist sie einen Kapitalwert (NPV) nach Steuern von 496 Millionen US-Dollar bei einem Diskontsatz von 5% und eine interne Rendite (IRR) von 37% aus. Ihr liegt eine wahrscheinliche Mineralreserve für das gesamte Projekt "Enchi' von 51,3 Millionen Tonnen mit 0,64 g/t Gold zugrunde, entsprechend 1,055 Millionen Unzen. Die Studie beziffert die Anfangsinvestition auf 351 Millionen US-Dollar.1,2 Newcore beabsichtigt, den Antrag auf eine Bergbaulizenz auf Grundlage der Studie laut PFS-Pressemitteilung im Jahr 2026 einzureichen.2,3

Aus dem laufenden Bohrprogramm über 80.000 m hat Newcore bislang Ergebnisse aus 323 Bohrlöchern mit insgesamt 51.661 Metern veröffentlicht; 98% davon durchschnitten Goldmineralisierung.1

Von Newcore Gold bezahlte Werbung! Wir veröffentlichen diesen von Commodity-TV produzierten, bezahlten Beitrag im Auftrag von Newcore Gold.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/trading-at-01x-npv-newcore-golds-us650m-enchi-project-in-ghana/

Fazit:

Newcore Gold (WKN: A2QATA) bestätigt mit den neuen Bohrungen bei Nyam hochgradige Goldmineralisierung unterhalb der aktuellen Reserventagebaugrube. Die Ergebnisse stützen die Strategie, Ressourcen umzuwandeln und Reserven zu erweitern.

Als Nächstes stehen weitere Ergebnisse aus dem 80.000-Meter-Programm und der geplanteAntrag auf eine Bergbaulizenz an. Es bleibt also spannend.1,2

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

1. Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold Drilling Intersects 2.16 g/t Gold over 37.0 Metres, Including 5.10 g/t Gold over 9.0 Metres, at the Enchi Gold Project, Ghana, 28. Oktober 2026. Einschließlich Reserven und Ressourcen der Lagerstätte Nyam sowie Angaben zur Qualitätssicherung. Querschnitte und Lageplan: https://newcoregold.com/site/assets/files/6020/2026_10-ncau-crosssections-nyam.pdf

2. Newcore Gold Ltd.: Newcore Gold Announces Robust Pre-Feasibility Study for the Enchi Gold Project, Ghana, 24. Juni 2026. Stichtag der Studie: 23. Juni 2026.

3. Newcore Gold Ltd.: Management's Discussion and Analysis for the period ended June 30, 2026, 26. August 2026.

4. YouTube: Rick Rule: Wir stehen am Beginn einer gewaltigen Kaufgelegenheit

Grafik- und Bildnachweise

Abbildung 1: Eigene Darstellung der JS Research GmbH; aus den bereitgestellten Daten erstelltes Diagramm, mit KI-Unterstützung erstellt. Daten: Newcore Gold Ltd., Pressemitteilung vom 28. Oktober 2026. Logo: Newcore Gold Ltd.; Titelbild: Bohrgerät, Newcore Gold Ltd.

Methodik und Umfang der Prüfung

Redaktionsstand: 11. November 2026. Sämtliche Bohrergebnisse, Bohrlängen, Standortangaben, Reserven, Ressourcen, Studienkennzahlen, Barmittel- und Programmangaben wurden geprüft anhand der Unternehmensmeldungen vom 28. Oktober 2026 und 24. Juni 2026 sowie des Management's Discussion and Analysis (MD&A) für den am 30. Juni 2026 endenden Berichtszeitraum; Gegenprüfung anhand des vom Management freigegebenen Artikels vom 24. Oktober 2026. Verhältniszahlen wurden nachgerechnet. Es wurden keine unabhängigen Ressourcen- oder Reservenschätzungen, metallurgischen Tests oder Aktienkursmodelle erstellt. Technische Informationen wurden nicht unabhängig durch eine von JS Research beauftragte Qualified Person überprüft. Laufende Aktualisierungen nach der Veröffentlichung sind nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Offenlegungspflichten bleiben unberührt.

Haftungsausschluss und Pflichtangaben

Werbung und Charakter des Artikels

Dieser Artikel ist bezahlte Werbung beziehungsweise eine Marketingmitteilung zu Newcore Gold Ltd. Er wird im Auftrag des Emittenten verbreitet. Er ist keine unabhängige Finanzanalyse, Anlageberatung oder auf persönliche Verhältnisse zugeschnittene Anlageempfehlung. Er stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten dar. Anlageentscheidungen dürfen nicht allein auf diesen Artikel gestützt werden.

Ersteller, Herausgeber, Autor und Verbreitung

Ersteller, Herausgeber und Verbreiter ist JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch ihren Geschäftsführer Jörg Schulte. Autor und Verantwortlicher gemäß § 18 Abs. 2 Medienstaatsvertrag (MStV) ist Jörg Schulte, gleiche Anschrift. Zusätzlich verbreitet SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, den Artikel über Portal der Wirtschaft und PresseBox.

Beauftragung und Vergütung

Auftraggeberin der JS Research GmbH für die Erstellung und Veröffentlichung ist SRC swiss resource capital AG. SRC unterhält einen entgeltlichen Investor-Relations-Vertrag mit Newcore Gold Ltd. und vergütet JS Research für diesen Artikel. Die Vergütung der JS Research GmbH ist nicht erfolgsabhängig. Für diesen Artikel besteht kein direkter Vergütungsweg zwischen JS Research oder Jörg Schulte und dem Emittenten; die Vergütung erfolgt mittelbar über SRC. Diese entgeltlichen Beziehungen begründen einen wesentlichen Interessenkonflikt und können eine positive Auswahl und Darstellung des Unternehmens begünstigen.

Interessen und Positionen

Zum 11. November 2026 hält Jörg Schulte Aktien von Newcore Gold Ltd. und kann von steigenden Aktienkursen profitieren; dies begründet einen Interessenkonflikt. Weder er noch JS Research GmbH halten Derivate oder Shortpositionen in Newcore Gold Ltd. SRC swiss resource capital AG hält keine Nettoposition von 0,5% oder mehr des ausgegebenen Aktienkapitals. Es bestehen keine Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen. Der Emittent hält weder an JS Research GmbH noch an SRC swiss resource capital AG eine Beteiligung von 5% oder mehr.

Quellen und Prüfung

Die Informationen beruhen insbesondere auf Unternehmensmeldungen und dem MD&A des Emittenten. Die Quellen sind im Quellenverzeichnis mit Datum und direkten Links aufgeführt. JS Research hat keine eigene Ressourcenschätzung erstellt und Bohrdaten, metallurgische Daten, Studienannahmen oder Unternehmensprognosen nicht unabhängig technisch überprüft.

Laut Pressemitteilung vom 28. Oktober 2026 wurden die wissenschaftlichen und technischen Informationen von Gregory Smith, P.Geo., Vice President Exploration und damit nicht unabhängig, als Qualified Person im Sinne von NI 43-101 geprüft und gebilligt. Nach Angaben von Newcore wurden die Proben bei Intertek in Tarkwa, Ghana, mittels Brandprobe mit 50 Gramm Probeneinwaage analysiert; die Qualitätssicherung umfasst die systematische Einfügung von Leerproben, Standards und Duplikaten. Bohrintervalle sind Bohrlängen; die wahren Mächtigkeiten werden auf 75% bis 85% geschätzt.

Der Artikel wurde dem Unternehmen vor der Veröffentlichung zur Freigabe vorgelegt. Nach der Freigabe wurden keine weiteren Änderungen vorgenommen.

Die redaktionelle Prüfung durch JS Research ersetzt keine unabhängige technische, rechtliche, steuerliche oder finanzielle Prüfung.

Ressourcen, Studien und zukunftsgerichtete Aussagen

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und weisen nicht zwangsläufig eine nachgewiesene wirtschaftliche Gewinnbarkeit auf. Abgeleitete Ressourcen weisen eine geringere geologische Aussagesicherheit auf als angezeigte Ressourcen. Die Vormachbarkeitsstudie für Enchi beruht auf Annahmen zu Goldpreis, Kosten, Ausbringungsraten, Zeitplänen, Genehmigungen und Finanzierung und bietet keine Gewähr für die Realisierung der Ergebnisse; eine Bauentscheidung wurde nicht getroffen. Die Bohrergebnisse aus dem Jahr 2026 sind weder in der Ressourcenschätzung noch in der Studie berücksichtigt.

Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen unter anderem die Umwandlung von Ressourcen, mögliche Reservenerweiterungen, die Einbeziehung der Bohrergebnisse in künftige Studien, die Optimierung der Minenplanung, das laufende Bohrprogramm, den geplanten Antrag auf eine Bergbaulizenz sowie die Finanzierung und Entwicklung von Enchi. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich abweichen. Mögliche Ursachen umfassen Exploration und Geologie, Metallurgie und Ausbringung, Ressourcen- und Reservenumwandlung, Genehmigungs-, Umwelt- und Sozialanforderungen, Finanzierung und Verwässerung, Bau- und Inbetriebnahmerisiken, Rohstoffpreise und Wechselkurse sowie politische, rechtliche und steuerliche Änderungen in Ghana. Projektentwicklung, Produktion oder Cashflow können sich verzögern, geringer ausfallen oder vollständig ausbleiben.

Regulatorische Einordnung

Die Tätigkeit der JS Research GmbH wurde der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 86 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) angezeigt. Diese Anzeige stellt weder eine Erlaubnis noch eine Prüfung oder Billigung der JS Research GmbH, dieses Artikels, des Emittenten oder der genannten Wertpapiere durch die BaFin dar. Soweit die Veröffentlichung als Anlageempfehlung oder sonstige Information im Sinne von Art. 20 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung), der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 oder § 85 WpHG einzustufen ist, dienen die Angaben zu Identität, Quellen, Methodik, Vergütung und Interessenkonflikten der transparenten regulatorischen Einordnung.

Newcore Gold Ltd. ist an der TSX Venture Exchange notiert. Soweit dieser Artikel als Investor-Relations-Tätigkeit im Sinne des Securities Act (British Columbia) einzustufen ist, wird hiermit offengelegt, dass er im Auftrag des Emittenten und gegen Vergütung verbreitet wird. Weder die British Columbia Securities Commission (BCSC) noch die BaFin, die SEC, eine andere zuständige Behörde oder die betreffenden Börsen haben diesen Artikel gebilligt oder seine Richtigkeit bestätigt.

Anlagerisiken

Aktien von Explorations- und Projektentwicklungsunternehmen können erheblich schwanken, unter Umständen nur eingeschränkt handelbar sein und zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Small- und Micro-Cap-Aktien weisen häufig geringe Liquidität, große Geld-Brief-Spannen, erhöhten Finanzierungsbedarf und Verwässerungsrisiken auf. Währungsrisiken können die Rendite für Anleger im Euroraum zusätzlich beeinflussen. Vergangene Wertentwicklungen, Ressourcenschätzungen, Bohrergebnisse, Studienkennzahlen oder Unternehmensziele sind keine verlässlichen Indikatoren für künftige Ergebnisse.

Haftung

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