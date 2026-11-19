Die Rheinmetall-Aktie ist auf 744,20 € gefallen und setzt damit ihren steilen Abwärtstrend fort. Zuvor hatte bereits eine große Kurslücke das Chartbild erheblich verschlechtert. Inzwischen notiert der DAX-Titel rund -63% unter seinem Allzeithoch. Folgt an der nächsten Unterstützung die Gegenbewegung oder droht eine noch größere Korrektur? Chartanalyse zu Rheinmetall Die Rheinmetall-Aktie hat die wichtige Unterstützungszone zwischen etwa 910,00 und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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