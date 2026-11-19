PARIS (dpa-AFX) - Die Versorgungskrise infolge der Blockade der Straße von Hormus wird den Energiemarkt nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur langfristig prägen. "Ich sehe keinen glaubhaften Weg, wie die Energiewelt wieder so sein könnte, wie sie früher war", sagte IEA-Chef Fatih Birol.

Sicherheit und Bezahlbarkeit stehen einem IEA-Ausblick zufolge nun weltweit stärker im Fokus. Die Krise führte demnach dazu, dass zahlreiche Länder ihre Energiestrategie angepasst haben. Als gemeinsame Linie sieht die Organisation eine stärkere Diversifizierung der Versorgung, der Handelsrouten und beim Brennstoffmix.

Auch sei eine stärkere Präferenz für Energiequellen erkennbar, die im Inland verfügbar seien - vor allem Solar- und Atomkraft könnten davon profitieren. Zudem versuchten mehrere Länder, bei der Elektrifizierung rascher voranzukommen, wie die in Paris ansässige Organisation schreibt.

Künftig weniger Öllieferungen via Straße von Hormus?



Die Diversifizierung könnte auch dazu führen, dass der bisherige Energiehandel sich in seinen Strukturen verändert. Sollte die Straße von Hormus noch länger als Risiko eingestuft werden, könnten alternative Quellen angezapft und in Pipelines zur Umgehung investiert werden.

Im Jahr 2035 könnten dann nur noch 2 Millionen Barrel Öl pro Tag durch die Meeresenge schiffen, während es vor der Krise 20 Millionen waren. Selbst in einem solchen extremen Szenario geht die IEA aber davon aus, dass der Mittlere Osten weiterhin der größte Exporteur von Öl für den internationalen Markt bleiben wird.

Die IEA fürchtet aber auch, dass die Krise zuletzt gemachte Fortschritte beim Zugang zu Energie rückgängig machen könnte - vor allem in Schwellenländern. Im vergangenen Jahr habe sich der Zugang zu Elektrizität und sauberem Kochen verbessert. Hohe Kraftstoffpreise und Lieferengpässe würden aber die Gefahr bergen, diesen Trend zu verlangsamen./rbo/DP/zb