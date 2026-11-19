SHENZHEN (dpa-AFX) - Chinas Staatschef Xi Jinping hat beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) für mehr Zusammenarbeit geworben. Die Staaten der Region müssten Handelshemmnisse abbauen und ihre wirtschaftlichen Beziehungen vertiefen, sagte Xi vor den Staats- und Regierungschefs in der südchinesischen Millionenmetropole Shenzhen. Auch bei Künstlicher Intelligenz und beim Austausch von Daten brauche es mehr Zusammenarbeit.

Zuvor kamen Xi, US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin sowie Teilnehmer anderer Staaten zu einem Gruppenfoto zusammen. In Shenzhen treffen sich in dieser Woche die Apec-Mitglieder, die China in diesem Jahr als Gastgeberland empfängt.

Historischer Dreiergipfel am Nachmittag



Der Apec-Gipfel steht im Schatten eines historischen Treffens: Am Nachmittag (Ortszeit) will Xi mit US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin zusammenkommen. Erstmals treffen sich die Staatschefs der drei Atommächte zu einem gemeinsamen Dreiergipfel. Zuvor sind noch bilaterale Gespräche zwischen Xi und Trump sowie Trump und Putin geplant.

China ist in diesem Jahr zum dritten Mal Gastgeber des Apec-Gipfels. Der Zusammenschluss umfasst 21 Volkswirtschaften rund um den Pazifik, darunter die USA, China und Russland./jon/DP/zb