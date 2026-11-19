MENLO PARK (dpa-AFX) - Der Facebook-Konzern Meta hat die von Chef Mark Zuckerberg durchgesetzte neue Aktienstruktur nach einem Streit mit Aktionären vorerst auf Eis gelegt. Nach dem Plan sollte zu jeder aktuellen Meta-Aktie ein zusätzliches Papier ohne Stimmrechte ausgestellt werden. Zuckerberg boxte den Plan vor einigen Wochen durch, um Aktien verkaufen zu können, ohne seine Kontrolle über das Unternehmen aufzuweichen.

Auslöser war die damals noch drohende Milliardärs-Abgabe im US-Bundesstaat Kalifornien gewesen. Diese wurde von den Wählern aber Anfang November abgelehnt. Bei der Steuer sollten alle Bewohner mit einem Milliardenvermögen einmalig fünf Prozent davon abgeben müssen.

Zuckerberg hätte Aktien verkaufen müssen, um an genug Bargeld für die Begleichung der Steuerschuld zu kommen - und das hätte bei der aktuellen Struktur seinen Stimmrechtsanteil reduziert. Der Facebook-Gründer hält rund 60 Prozent der Stimmrechte, was ihm die Kontrolle über das Unternehmen sichert. Zuckerberg hatte mit dem Wegzug aus Kalifornien gedroht, um seinen Willen durchzusetzen, wie aus einer Mitteilung des Meta-Verwaltungsrates hervorging.

Mehrere Aktionäre zogen gegen das Vorhaben vor Gericht im Bundesstaat Delaware, wo Meta formell seinen Sitz hat. Der Konzern erklärte sich nun laut einem Gerichtsdokument bereit, für die Dauer des Rechtsstreits von der Ausgabe der Aktien abzusehen. Sie hätten nach bisheriger Planung Mitte Januar ausgegeben werden sollen.

Zuckerbergs Vermögen wird von der Nachrichtenagentur und dem Finanzdatenanbieter Bloomberg aktuell auf 219 Milliarden Dollar geschätzt - umgerechnet rund 200 Milliarden Euro./so/DP/zb