Hannover (ots) -Etwa zehn Monate vor der Landtagswahl in Niedersachsen liegt die SPD in der Wählergunst vorne. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des NDR Niedersachsen. Demnach kommt die SPD von Ministerpräsident Olaf Lies auf 27 Prozent der Stimmen (+1 Prozentpunkt). Die CDU rutscht dagegen auf 21 Prozent ab (-5 Prozentpunkte). In einer NDR Umfrage aus dem Herbst vergangenen Jahres lagen SPD und CDU noch gleichauf. Die AfD schafft mit ebenfalls 21 Prozent (+1 Prozentpunkt) einen neuen Rekordwert in Niedersachsen. Die Grünen erreichen in der aktuellen Sonntagsfrage 15 Prozent (+3 Prozentpunkte). Die Linke kommt auf 5 Prozent (-1 Prozentpunkt) und wäre damit - anders als jetzt - im Landtag vertreten.Große Koalition oder Rot-Rot-Grün möglichLaut NDR Umfrage wäre die aktuell regierende rot-grüne Landesregierung abgewählt. Stattdessen wäre eine große Koalition aus SPD und CDU möglich. Auch ein Dreier-Bündnis aus SPD, Grünen und Linken könnte eine Mehrheit bilden. Rechnerisch wären auch Koalitionen mit der AfD möglich, allerdings schließen alle anderen Parteien eine Zusammenarbeit mit der Partei aus.Mit der Arbeit des amtierenden SPD-Ministerpräsidenten Olaf Lies sind 46 Prozent der Befragten zufrieden oder sehr zufrieden. Er ist mit Abstand der bekannteste Spitzenpolitiker im Land. Die Arbeit seines CDU-Herausforderer Sebastian Lechner bewerten nur 16 Prozent der Befragten positiv. Zur stellvertretenden Ministerpräsidentin Julia Willie Hamburg von den Grünen äußern sich 20 Prozent der Befragten wohlwollend; zum AfD-Spitzenkandidaten Klaus Wichmann 11 Prozent.Bildung für Befragte wichtigstes Problem in NiedersachsenFast jeder Dritte Befragte (31 Prozent) sieht das Thema Bildung, Schule und Kitas als drängendstes Problem, das die Landesregierung lösen muss. Im Vergleich zur Umfrage aus dem Herbst 2025 wurde das Thema noch häufiger genannt (+4 Prozent). Ebenfalls als wichtige Probleme werden die beiden Themen Verkehr und Wirtschaft gesehen; jeweils 16 Prozent der Befragten finden, dass die Landesregierung sich um die Verkehrsinfrastruktur und Arbeitsplätze kümmern muss. Eine Mehrheit der Befragten (62 Prozent) bewertet die aktuelle wirtschaftliche Lage insgesamt als negativ. Das ist ein ähnliches Ergebnis wie im Herbst 2025.Mehrheit für Erhalt deutscher VW-StandorteIn der aktuellen Spar-Diskussion um Volkswagen spricht sich eine Mehrheit für den Erhalt der VW-Werke in Deutschland aus. 79 Prozent der Befragten gaben an, dass VW an den deutschen Standorten festhalten sollte, obwohl sie teurer sind als Fabriken im Ausland. Nur 15 Prozent finden, dass VW deutsche Standorte aufgeben sollte. Bei dem Autobauer stehen aktuell vier deutsche Werke aus Kostengründen auf dem Prüfstand. Gleichzeitig zeigen sich viele Niedersachsen offen, Autos zu kaufen, die nicht "Made-in-Germany" sind. Konkret sagen 44 Prozent der Befragten, dass sie sich vorstellen können, ein chinesisches Auto zu kaufen. In der Altersgruppe zwischen 18 und 34 sagen dies sogar 57 Prozent.Infratest dimap hat vom 12. bis 17. November insgesamt 1.152 wahlberechtigte Personen in Niedersachsen per Telefon und Online befragt.Weitere Informationen zur Umfrage werden veröffentlicht auf der Seite www.ndr.de/niedersachsen.Für Rückfragen steht Ihnen im NDR Landesfunkhaus Niedersachsen, Hilke Janssen, Redaktion Landespolitik zur Verfügung (h.janssen@ndr.de).Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6393509