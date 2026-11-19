DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 19. November

=== *** 00:50 JP/Auftragseingang Maschinenbau *** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe September *** 09:00 DE/Deutsche Bank AG, CEO Sewing spricht bei JP Morgan Financials Conference *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone *** 10:00 DE/SAP SE, CFO Asam spricht bei Morgan Stanley European Technology, Media & Telecom Conference 10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q *** 11:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Pressekonferenz zur Vorstellung des SREP-Berichts 2026 (mit EZB-Direktor Elderson) *** 11:00 EU/Arbeitskosten 3Q 11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q *** 14:00 DE/Rational AG, Kapitalmarkttag *** 14:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde spricht bei Conference on Financial Literacy in Brüssel *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 197.000 zuvor: 200.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November PROGNOSE: 18,0 zuvor: 20,9 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 18:30 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Teilnahme an Diskussion im Economic Club of Indiana *** 23:30 US/Philadelphia-Fed-Präsidentin Paulson, Teilnahme an Money Marketeers Dinner *** - US/Anthropic Pbc, Erstnotiz an der Nasdaq *** - CN/Chinas Staatspräsident Xi empfängt US-Präsident Trump und Russlands Staatspräsidenten Putin *** - US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Virginia Senate Finance and Appropriations Committee Annual Meeting - CN/Treffen der Apec-Wirtschaftsminister (Ende) - DE/Mutares SE & Co KGaA, Kapitalmarkttag ===

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November 19, 2026 00:10 ET (05:10 GMT)

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