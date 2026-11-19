DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DIGITALER EURO - Der Vorstandschef der Deutschen Börse, Stephan Leithner, befürwortet die Einführung eines digitalen Euro. "Das ist eine Chance für Europa, denn die USA haben sich explizit gegen einen digitalen Dollar entschieden", sagte Leithner im Interview des Fachinformationsdienstes Tagesspiegel Background. Im Zahlungsverkehr sei die Digitalisierung schon "weit fortgeschritten", so der Deutsche-Börse-Chef. "Paypal zum Beispiel gibt es seit mehr als 25 Jahren. Gleichwohl hat es in Europa niemand geschafft, den Zahlungsverkehr für Privatkunden flächendeckend aufzubauen." Deswegen fühle sich die EZB verpflichtet, genau dies zu tun. "Im Großkundenbereich ist dieses EZB-basierte System ohnehin sinnvoll. Wir reden von Riesenbeträgen. Stablecoin-Konzepte sind keine Alternative dazu", erklärte Leithner. (Tagesspiegel Background)

BAHN-WETTBEWERB - Auf deutschen Schienen ist längst nicht mehr nur die Deutsche Bahn unterwegs. Seit der Bahnreform von 1994, die den Wettbewerb fördern sollte, nehmen die Zahl der nichtbundeseigenen Eisenbahnen und ihr Verkehr tendenziell beständig zu. Auch im vergangenen Jahr gewannen die privaten Konkurrenten des Staatskonzerns Marktanteile. Das geht aus dem Wettbewerbsbericht 2025/2026 hervor, den die DB am Donnerstag veröffentlicht und der der FAZ in Auszügen vorab vorliegt. Ein Fazit der Untersuchung: Mehr Menschen fahren Zug, neue Anbieter steigen in den Eisenbahnmarkt ein, und die Wettbewerbsbahnen wachsen in allen Bereichen. Gleichzeitig verweist die Deutsche Bahn auf das marode Schienennetz in Deutschland. Wachstum und Wettbewerb stießen an Systemgrenzen, heißt es. (FAZ)

BUNDESHAUSHALT - Angesichts großer Lücken mahnt CDU/CSU-Fraktionschef Thorsten Frei einen deutlich strengeren Kurs für den Bundeshaushalt 2028 an und verlangt, bereits noch vor Weihnachten mit den Beratungen zu beginnen. Mit kleinen Einsparungen sei es nicht mehr getan, sagte Frei zu Bild. Die Arbeit am Etat 2028 werde noch in diesem Jahr beginnen. "Die Herausforderungen sind gewaltig", sagte Frei. Für den Bundeshaushalt 2028 gebe es "Stand heute eine Deckungslücke von 25 Milliarden Euro". (Bild)

UNTERNEHMENSSANKTIONEN - Die Justizministerkonferenz (Jumiko) der Länder soll Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) bitten, bei der Umsetzung der neuen EU-Antikorruptionsrichtlinie weitere gesetzgeberische Maßnahmen zu prüfen. Das sieht ein Beschlussvorschlag Hamburgs für die Konferenz an diesem Donnerstag vor, der dem Handelsblatt vorliegt. Hubig soll laut dem Papier drei Punkte prüfen. Erstens, ob die Regeln zur Sanktionierung von Unternehmen weiterentwickelt werden sollten. Zweitens, ob weitere finanzielle Vorteile durch rechtswidriges Verhalten, insbesondere durch Steuerstraftaten ersparte Aufwendungen, wieder als Gegenstand der Geldwäsche erfasst werden sollten. Drittens, ob Ermittlungsbehörden bei schweren Fällen von Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen künftig die Telekommunikationsüberwachung nutzen können. (Handelsblatt)

SPRITPREISDECKEL - Nach dem Beschluss des Koalitionsausschusses sieht Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) die Pläne für einen Spritpreisdeckel auf gutem Weg und warnt vor einer zu strikten Regelung. Zu Bild sagte Reiche: "Beim Spritpreisdeckel zeichnet sich ein guter Kompromiss ab. Er soll die Bürger in Krisen vor unzumutbar hohen Kraftstoffpreisen schützen. Wir haben durchgesetzt, dass der Deckel so ausgestaltet wird, dass es sich für Händler auch in der Krise lohnt, Kraftstoff zu liefern. Denn ein niedriger Preis an der Zapfsäule hilft niemandem, wenn es dort keine Kraftstoffe zu tanken gibt." Reiche betonte außerdem, sie sei weiterhin für eine direkte Entlastung der Bürger mit einer Direktauszahlung. "Sie entlastet die Menschen, ohne in die Preisbildung an der Zapfsäule einzugreifen", so die Ministerin. (Bild)

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November 19, 2026 00:14 ET (05:14 GMT)

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