Fundamenta Group Investment Foundation
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis/Immobilien
MEDIENMITTEILUNG
Eckwerte des Geschäftsjahres 2025/2026:
Im Geschäftsjahr 2025/2026 hat die Fundamenta Group Investment Foundation (FGIF) die Ertragskraft und Qualität ihrer Anlagegruppe «Swiss Real Estate» weiter gestärkt. Mit einem klaren Wohnfokus, aktiver Wertschöpfung im Bestand und selektiven Akquisitionen verfolgt die FGIF einen konsequent auf langfristige Ertragsstabilität und Wertentwicklung ausgerichteten Anlageansatz. Zehn Akquisitionen sowie erfolgreich abgeschlossene Repositionierungs- und Bauprojekte trugen zur weiteren Stärkung und Diversifikation des Portfolios bei. Per 30. September 2026 umfasst das Immobilienportfolio 63 Liegenschaften mit einem Bilanzwert von CHF 1 384.9 Mio. Die Anlagerendite stieg auf 4.00% und liegt damit am oberen Rand der angestrebten Bandbreite. Auch ohne Berücksichtigung der Aufwertungseffekte konnte die Cashflow-Rendite auf 3.26% (Vorjahr: 3.10%) verbessert werden.
Der Netto-Mietertrag erhöhte sich im Berichtsjahr um 31.3% auf CHF 44.1 Mio. (Vorjahr: CHF 33.6 Mio.). Der Anteil der Wohnnutzung am Netto-Soll-Mietertrag stieg auf 77% und liegt innerhalb der strategischen Bandbreite. Die Mietausfallquote blieb mit 1.93% auf tiefem Niveau (Vorjahr: 1.80%). Gleichzeitig reduzierte sich die Betriebsaufwandquote TERISA (GAV) auf 0.49% (Vorjahr: 0.52%) und lag erneut unterhalb der definierten Zielgrösse.
Gezielter Portfolioausbau stärkt die langfristige Ertragskraft
Die Projekte in Steinhausen (ZG), Hunzenschwil (AG) und an der Wildbachstrasse in Zürich wurden abgeschlossen. Bei diesen Projekten lagen die Kosten überwiegend unter den bewilligten Budgets, während die erzielten Mietzinse die prognostizierten Marktmieten übertrafen. Alle drei Projekte werden im kommenden Geschäftsjahr erstmals ganzjährig zum Ergebnis beitragen. Die Repositionierung an der Rotachstrasse in Zürich leistete bereits während der gesamten Berichtsperiode einen Ertragsbeitrag. Zum Bilanzstichtag befinden sich weitere Repositionierungsprojekte in Zürich, Dietikon (ZH) und Richterswil (ZH) im Portfolio.
«Wir wachsen selektiv dort, wo Qualität und Perspektive überzeugen, und setzen gleichzeitig die Potenziale unseres bestehenden Portfolios konsequent um. Damit schaffen wir die Grundlage für nachhaltiges Ertragswachstum und eine stabile Ertragsentwicklung», sagt Ricardo Ferreira, Geschäftsführer der Fundamenta Group Investment Foundation.
Aus der Neubewertung resultierte ein positiver, nicht realisierter Kapitalgewinn von CHF 9.3 Mio. (Vorjahr: CHF 7.1 Mio.). Die Wertentwicklung ist insbesondere auf wertvermehrende Investitionen in die abgeschlossenen Repositionierungsprojekte sowie auf die positive Marktentwicklung zurückzuführen. Im Abschluss wurden erstmals auch latente Grundstückgewinnsteuern berücksichtigt.
Nettovermögen überschreitet erstmals die Milliardengrenze
Neunte Emission stärkt die Kapitalbasis
Nachhaltigkeit mit messbaren Fortschritten
Ausblick: Ertragswachstum und konsequente Investitionsdisziplin
Nach Ende der Berichtsperiode erwarb die FGIF rückwirkend per 1. Oktober 2026 eine neuwertige Überbauung in Bazenheid (SG). Mit hindernisfreiem Wohnraum und einem von Tertianum betriebenen Wohn- und Pflegezentrum stärkt die Überbauung den Ansatz «Aging in Place».
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