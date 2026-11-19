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NFON steigert Profitabilität im dritten Quartal und bestätigt Jahresprognose - KI-Integration schreitet voran



19.11.2026 / 07:00 CET/CEST

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NFON steigert Profitabilität im dritten Quartal und bestätigt Jahresprognose - KI-Integration schreitet voran Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2026 bei 63,6 Mio. EUR (9M 2025: 66,0 Mio. EUR)

Wiederkehrende Umsätze bei 60,2 Mio. EUR (9M 2025: 61,8 Mio. EUR); Umsatzanteil steigt auf 94,6 % (9M 2025: 93,6 %)

Bereinigtes EBITDA im dritten Quartal um 7,6 % auf 3,3 Mio. EUR gesteigert (Q3 2025: 3,0 Mio. EUR)

Bereinigte EBITDA-Marge im dritten Quartal auf 15,5 % verbessert (Q3 2025: 14,0 %)

Positive Dynamik der strategischen Wachstumsfelder setzt sich im dritten Quartal fort

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt München, 19. November 2026 - Die NFON AG (FSE: NFN), ein führender europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation mit Fokus auf KI-gestützte Anwendungen, hat heute ihre Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate und das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. NFON verbesserte im dritten Quartal die Profitabilität und erzielte Fortschritte bei der strategischen Transformation. Der Vorstand bestätigt die im August 2026 angepasste Jahresprognose. Der Konzernumsatz erreichte in den ersten neun Monaten 63,6 Mio. EUR (9M 2025: 66,0 Mio. EUR). Trotz strukturellen Gegenwinds im Kerngeschäft gelang NFON im dritten Quartal 2026 eine deutliche Ergebnisverbesserung: Das bereinigte EBITDA stieg um 7,6 % auf 3,3 Mio. EUR (Q3 2025: 3,0 Mio. EUR), während sich die bereinigte EBITDA-Marge auf 15,5 % erhöhte (Q3 2025: 14,0 %). Gezielte Kostensteuerung und operative Exzellenz zeigen Wirkung, während NFON weiterhin gezielt in die technologische Weiterentwicklung und die strategischen Wachstumsfelder investiert. Auf Neunmonatssicht lag das bereinigte EBITDA bei 7,7 Mio. EUR (9M 2025: 8,7 Mio. EUR; -12,2 %). Andreas Wesselmann , Chief Executive Officer der NFON AG, sagt: "Wir treiben die Entwicklung einer intelligenten, sicheren und souveränen Businesskommunikation in Europa konsequent voran. Künstliche Intelligenz spielt dabei eine zentrale Rolle: Sie macht unsere Lösungen leistungsfähiger und schafft neue Möglichkeiten für eine effizientere und wertschöpfende Unternehmenskommunikation. Die Weiterentwicklung unseres KI-gestützten Lösungsportfolios und die verbesserte Profitabilität im dritten Quartal unterstreichen, dass wir unsere strategische Transformation konsequent umsetzen." Strategische Wachstumsfelder gewinnen im dritten Quartal weiter an Dynamik Die wiederkehrenden Umsätze bleiben mit 60,2 Mio. EUR (9M 2025: 61,8 Mio. EUR) das Fundament des Geschäftsmodells. Ihr Anteil am Konzernumsatz erhöhte sich auf 94,6 % (9M 2025: 93,6 %). Die strategischen Wachstumsfelder Kundenengagement und Intelligent Assistant beschleunigten ihr Wachstum im dritten Quartal deutlich. Die wiederkehrenden Umsätze stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 13,1 % beziehungsweise 74,3 %. Auch in der Businesstelefonie zeigte sich im dritten Quartal eine leichte Verbesserung der Umsatzentwicklung: Der Rückgang der wiederkehrenden Umsätze fiel mit 3,8 % geringer aus als im Neunmonatszeitraum (-4,0 %). Die nicht wiederkehrenden Umsätze lagen im Neunmonatszeitraum mit 3,4 Mio. EUR um 18,8 % unter dem Vorjahreswert von 4,2 Mio. EUR, insbesondere aufgrund geringerer projektbezogener Umsatzerlöse. Der Blended Average Revenue per User (ARPU) erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2026 leicht auf 10,08 EUR (9M 2025: 9,99 EUR). Die konzernweite Seatbasis lag zum 30. September 2026 mit 622.412 Seats um 4,0 % unter dem Vorjahreswert von 648.211. KI-Integration stärkt strategische Positionierung Seit Mitte 2026 sind grundlegende KI-Funktionen Bestandteil der Standardpakete der Businesstelefonie, insbesondere im indirekten KMU-Geschäft. Parallel entwickelt NFON seine eigene KI-Plattform weiter, zuletzt mit dem AI Agent Studio, um die Erstellung, Konfiguration und Bereitstellung KI-gestützter Kommunikationslösungen für Unternehmen zu vereinfachen und Kunden einen einfacheren Einstieg in die intelligente Prozessautomatisierung zu ermöglichen. Im Fokus stehen ein konkreter Kundennutzen, niedrigere Einstiegshürden und eine schnellere Time-to-Value. Als europäischer Anbieter verbindet NFON den Ausbau seiner KI-Lösungen mit dem Anspruch an digitale Souveränität, Sicherheit und einen vertrauensvollen Umgang mit Daten. KI-gestützte Anwendungen sind inzwischen in allen drei Portfoliobereichen verankert. Damit stärkt NFON seine Positionierung als Anbieter intelligenter, sicherer und souveräner KI-gestützter Businesskommunikation und treibt die Transformation im Rahmen von NFON Next 2027 voran. Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt Der Vorstand bestätigt die im August 2026 angepasste Jahresprognose und erwartet weiterhin einen Konzernumsatz von 84,5 bis 86,0 Mio. EUR sowie ein bereinigtes EBITDA von 9,5 bis 10,5 Mio. EUR. Eine weiterführende Einordnung der Geschäftsentwicklung und einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2027 wird NFON mit der Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftszahlen 2026 am 25. Februar 2027 geben. Die vollständige Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate und das dritte Quartal 2026 steht auf der Website der NFON AG im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung. Neunmonatsergebnis 2026 im Überblick1: Mio. EUR 9M 2026 9M 2025 Veränderung Gesamtumsatz 63,6 66,0 -3,6 % Wiederkehrende Umsätze 60,2 61,8 -2,5 % Anteil wiederkehrender Umsätze 94,6 % 93,6 % - Nicht wiederkehrende Umsätze 3,4 4,2 -18,8 % Anteil nicht wiederkehrender Umsätze 5,4 % 6,4 % - ARPU blended2 (in EUR) 10,08 9,99 0,9 % Anzahl Seats 622.412 648.211 -4,0 % EBITDA 6,7 7,7 -12,4 % Bereinigtes EBITDA 7,7 8,7 -12,2 %

1 In den Tabellen können Rundungsdifferenzen auftreten.

2 Basierend auf durchschnittlicher Anzahl der Seats pro Monat in den betrachteten Zeiträumen. Vorjahreszahl angepasst. Kontakt Investor Relations

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thorsten.wehner@nfon.com Über die NFON AG Die NFON AG ist Europas vertrauenswürdiger Partner für KI-gestützte Businesskommunikation. Gegründet im Jahr 2007 und mit Hauptsitz in München ermöglicht NFON Unternehmen, ihre Kommunikation mithilfe sicherer, skalierbarer und KI-basierter Technologien zu transformieren. Das integrierte Portfolio vereint Lösungen im Bereich Businesstelefonie, Intelligent Assistant und Kundenengagement, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Gespräche zu steuern, Workflows zu automatisieren und das Kundenerlebnis zu verbessern. Durch die Integration von KI in zentrale Kommunikationsprozesse ermöglicht NFON intelligentere datenbasierte Interaktionen für Organisationen jeder Größe. Mit eigenen Tochtergesellschaften in wichtigen europäischen Märkten - darunter Deutschland, Österreich, das Vereinigte Königreich, Italien, Spanien, Frankreich, Polen, Portugal und Kosovo - entwickelt und betreibt NFON seine Lösungen in Europa und gewährleistet damit höchste Standards in Bezug auf Datenschutz, Sicherheit und vollständige DSGVO-Konformität. Getrieben von der Mission, Businesskommunikation neu zu denken sowie Menschen zu inspirieren und zu vernetzen, um gemeinsam nachhaltig zu wachsen, gestaltet NFON die Zukunft sicherer, intelligenter Businesskommunikation "Made in Europe". Weitere Informationen finden Sie unter: https://corporate.nfon.com/en/ . Für Deutschland: https://corporate.nfon.com/de/ . Disclaimer Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung unter dem U.S. Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht durchgeführt und die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder zur direkten noch zur indirekten Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, oder an US-Personen bestimmt.



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