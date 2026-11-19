© Foto: STRF/STAR MAX/IPx - STRMXRobinhood sieht in Kalshi keine ernsthafte Konkurrenz. Nach hohen Kursverlusten sieht Mizuho jetzt enormes Aufwärtspotenzial.
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Robinhood wertet den möglichen Markteintritt des Prognoseanbieters Kalshi in den Aktienhandel als keine ernsthafte Bedrohung für das eigene Geschäftsmodell. Trotz eines Kursverlusts von über 35 Prozent seit Jahresbeginn bleibt die Investmentbank Mizuho optimistisch. Nach Gesprächen mit der Geschäftsführung bekräftigen die Analysten ihre Kaufempfehlung („Outperform“) und setzen ein Kursziel von 130 US-Dollar.
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|Rivale abgeschrieben: Robinhood fürchtet Kalshi nicht - jetzt könnte der Kurssturz enden
|© Foto: STRF/STAR MAX/IPx - STRMXRobinhood sieht in Kalshi keine ernsthafte Konkurrenz. Nach hohen Kursverlusten sieht Mizuho jetzt enormes Aufwärtspotenzial Enthaltene Werte: US7707001027Den vollständigen...
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